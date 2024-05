Geral Saiba o que acontece no avião em casos de turbulência severa

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Comida e outros objetos ficaram espalhados pela aeronave da Singapore Airlines na terça. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pessoa morreu e outras dezenas ficaram feridas após o avião em que estavam, um Boeing 777 da Singapore Airlines, enfrentar um episódio de turbulência severa na terça-feira (21). A vítima é Geoff Kitchen, um passageiro de nacionalidade britânica de 73 anos de idade que teria problemas cardíacos. Uma das possíveis causas da morte, que está sendo investigada, é ataque cardíaco.

O voo SQ321 havia saído de Londres, e o evento ocorreu faltando cerca de uma hora e meia para o pouso em Singapura. O comandante declarou emergência e realizou um pouso não programado em Bangkok, na Tailândia, onde os feridos receberam socorro. De acordo com a Singapore Airlines, havia 211 passageiros e 18 membros da tripulação na aeronave.

Um estudo do NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) analisou o que acontece ao avião e aos passageiros durante uma turbulência, quem costuma se ferir nesses episódios e o que é determinante para evitar ferimentos graves.

O relatório “Prevenção de lesões relacionadas à turbulência” foi divulgado em 2021 com base em episódios de turbulência registrados entre 2009 e 2018 na aviação comercial de passageiros dos EUA. Veja a seguir perguntas e respostas e as principais conclusões.

O que é turbulência? Fenômeno atmosférico que causa mudanças na altitude, atitude e/ou velocidade no ar e que impactam o avião com intensidade variada.

O que acontece com um avião durante uma turbulência severa? Ela acontece quando o avião muda subitamente de velocidade e altitude. A aeronave pode ficar momentaneamente fora de controle. E no caso do voo da Singapore: houve uma variação súbita e considerável da velocidade vertical, segundo o FlightRadar24, que monitora voos em tempo real em todo o mundo.

O que acontece com os passageiros durante uma turbulência severa? Quem está sem cinto de segurança é arremessado contra o teto da aeronave, o que pode causar ferimentos na cabeça. Passageiros de cinto são pressionados contra o cinto. Objetos são arremessados. O serviço de bordo e a caminhada no corredor são impossíveis de acontecer.

Quais os outros tipos de turbulência? Leves: quando momentaneamente mudam altitude ou velocidade, sem dificuldade para andar; Moderadas: é possível sentir pequenas ondulações. É difícil andar pela cabine e passageiros sentem apertar o cinto de segurança; e Extrema: maior que a severa. É quase possível controlar a aeronave. Pode causar dano estrutural.

Quem costuma se ferir gravemente durante uma turbulência? Comissários de bordo estão mais sujeitos a ferimentos, porque precisam andar pela cabine de passageiros mesmo em momentos em que os demais passageiros estão com cinto de segurança afivelados.

Onde são os ferimentos mais comuns? Entre comissários e passageiros, os ferimentos mais comuns se concentram da cintura para baixo, como lesões nas pernas, quadril e tornozelos. E no caso do voo da Singapore: ainda não há essa informação.

Mortes são comuns em episódios assim? Mortes decorrentes de turbulência são eventos raríssimos. Existem apenas três registros de vítimas fatais entre 1980 e 2009, e nenhuma desde então, segundo o NTSB.

Em que fase a turbulência está mais sujeita a acontecer? De acordo com os dados do NTSB, durante a fase de descida e também na de cruzeiro. E no caso do voo da Singapore: a turbulência ocorreu durante o voo de cruzeiro.

É possível prever uma turbulência? Turbulências convencionais podem ser identificadas nos radares dos aviões e também por outras aeronaves que passam por ela. Há um outro tipo conhecido como turbulência de céu claro: ela é definida como súbita e severa e acontece em regiões sem nuvens —e podem causar violentos ataques à estrutura da aeronave.

Como se prevenir? Para o passageiro, a maneira mais segura de se prevenir é usando o cinto de segurança durante todo o voo, mesmo em fase de cruzeiro. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-acontece-no-aviao-em-casos-de-turbulencia-severa/

Saiba o que acontece no avião em casos de turbulência severa

2024-05-22