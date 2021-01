Geral Saiba o que é clareamento dental, seus benefícios e os cuidados que se deve ter

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

O procedimento estético utiliza substâncias químicas para modificar a cor dos dentes. (Foto: Reprodução)

O clareamento dental é um tratamento realizado com substâncias químicas, que modificam a cor do dente. O principal ingrediente que age no clareamento dental é oxigênio, que é proveniente do peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida.

Como todo procedimento clínico na cavidade bucal, o clareamento deve ser realizado com a técnica correta, cuidadosa e sob a supervisão do cirurgião dentista.

Antes de iniciar o tratamento clareador é imprescindível a realização de um criterioso exame clínico e radiográfico, para verificar os possíveis fatores como cáries e infiltrações, que poderão influenciar na sensibilidade dental durante ou após a aplicação da técnica clareadora.

O principal benefício do clareamento dental é o bem estar do paciente com sua aparência.

A indicação para fazer o clareamento dental é a necessidade estética do paciente, por isso converse com o seu dentista se tiver interesse em realizar o procedimento. Cuidados Durante o clareamento, deve-se evitar o consumo de alimentos coloridos, como: Cenoura, beterraba, café, chá e vinho tinto. Deve-se evitar também o consumo de sucos ácidos e refrigerantes, pois podem aumentar a sensibilidade. Efeitos colaterais A sensibilidade dentária é um sintoma que pode acontecer e sempre deve ter a causa investigada. Por isso, caso tenha esse efeito colateral, procure um dentista. A irritação da gengiva ocorre, principalmente, quando a moldeira utilizada no procedimento não está bem adaptada, ou quando é usado gel em excesso. Frequência O clareamento dental não é feito por necessidade, mas por motivação pessoal. É normal o dente escurecer com o passar dos anos. Isso acontece porque a dentina (camada debaixo do esmalte do dente) se forma continuamente dentro do dente. Assim, uma camada mais espessa de dentina acaba mostrando um dente mais amarelo. Por causa disso, algumas pessoas gostam de repetir o clareamento depois de alguns anos, mas não é obrigatório. Contraindicações As principais contraindicações do clareamento dental são: – Pacientes menores de 15 anos; – Mulheres grávidas; – Pacientes com cáries; – Pacientes com restaurações defeituosas ou problemas na gengiva; – Pessoas com expectativas além da realidade; – Pessoa alérgicas aos complementos do agente clareador.

