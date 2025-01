Tecnologia Saiba o que é e como ativar o “modo canário” no WhatsApp

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Logotipo do aplicativo pode mudar para uma imagem alusiva à ave. (Foto: Reprodução/La Nacion)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O “modo canário” do WhatsApp pode ser ativado em poucos passos e permite aos usuários modificar o logotipo do aplicativo com uma imagem alusiva a este animal, que possui um profundo significado simbólico e espiritual em diversas culturas.

Tem muita gente interessada em carregar o celular com certa energia e carregar algo que represente um objetivo ou uma mentalidade. O canário é considerado pelo seu canto alegre e melódico, sendo frequentemente associado à alegria, felicidade e liberdade.

Ao mesmo tempo, seu canto também pode simbolizar a comunicação, principalmente em contextos de alegria ou de bom humor. No logotipo do WhatsApp, você pode atrair mensagens alegres ou uma conversa leve e alegre.

Vale esclarecer que esta modificação que pode ser feita no WhatsApp não é uma versão oficial do serviço de mensagens, mas sim uma mudança estética, que não modifica as funcionalidades internas da plataforma. Portanto, esse “modo” atinge apenas o ícone do app, que pode ser editado mediante outro programa chamado Nova Launcher.

Como o próprio nome indica, este sistema pertence ao gênero conhecido como launchers (ou “lançadores” em espanhol), que permitem alterar a interface principal do telefone e personalizar diversos aspectos como estilos de fontes, papéis de parede, widgets e logotipos. Dessa forma, é possível ter visualmente um design individualizado dos diferentes aplicativos já baixados nos dispositivos.

Mas para preparar o “modo canário”, os usuários devem ter em mãos uma imagem, obtida na internet ou gerada por inteligência artificial, que podem selecionar no Nova Launcher para ser seu novo ícone personalizado do WhatsApp.

Ressalta-se que se trata de aplicativos de terceiros, portanto não contam com a garantia da empresa Meta, responsável pela gestão do WhatsApp, Facebook e Instagram. É por isso que, como mencionado, a única alteração que pode ser feita no WhatsApp a partir do Nova Launcher é no logotipo, seja na cor, formato ou tamanho.

Como configurar

Os usuários que desejam ativar o “modo canário” devem seguir os seguintes passos:

• Baixe o aplicativo Nova Launcher em seu celular Android.

• Abra e defina o aplicativo como padrão no seu celular, para poder modificar a camada de personalização e alterar o design da tela principal.

• Entre no seu navegador preferido e pesquise (ou crie com inteligência artificial) uma imagem do ícone do logotipo do WhatsApp com um símbolo alusivo a este pássaro . O arquivo deve estar em PNG e transparente.

• Volte à tela principal do celular e clique no ícone do WhatsApp por cerca de dois segundos . Um menu flutuante aparecerá onde você deve pressionar “Editar”.

• Clique novamente no logotipo do aplicativo, escolha Aplicativos e depois Fotos.

• Encontre a imagem que você baixou anteriormente, defina seu tamanho e clique em “Concluído”. Desta forma, o “modo canário” será ativado no WhatsApp .

Caso o usuário queira retornar o logotipo como era antes, ele pode voltar à Play Store e desinstalar o Nova Launcher. Depois de fazer isso, as alterações de personalização da interface feitas com este aplicativo desaparecerão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-e-e-como-ativar-o-modo-canario-no-whatsapp/

Saiba o que é e como ativar o “modo canário” no WhatsApp

2025-01-30