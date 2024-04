Brasil Saiba o que é o Siafi, sistema do governo que pode ter perdido mais de R$ 3,5 milhões após invasão

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além do governo federal, o Judiciário também sofreu com o ataque Foto: Reprodução Além do governo federal, o Judiciário também sofreu com o ataque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) sofreu uma invasão nos últimos dias que teria causado o desvio de mais de R$ 3,5 milhões.

O Siafi é um sistema de informações criado para que o governo consiga acompanhar os gastos públicos. Implantado em 1987, ele é o principal mecanismo para controlar e acompanhar a execução orçamentária, financeira e de patrimônio do governo federal. É onde estão registradas todas as saídas de dinheiro do governo, informando qual a aplicação e de qual servidor público veio.

Ele também é utilizado para fornecer informações sobre autarquias, fundações e empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que façam parte do Orçamento Fiscal e/ou do Orçamento da Seguridade Social da União.

A gestão do Siafi é de responsabilidade do Tesouro Nacional, órgão que pertence ao Ministério da Fazenda.

Como funciona

Centralizado em Brasília, o Siafi é ligado aos órgãos do governo federal espalhados dentro e fora do Brasil pelo teleprocessamento. Dados são transmitidos a uma central onde são processados, permitindo que os computadores trabalhem a distância.

O Siafi é dividido em subsistemas, que podem ser divididos em cinco grupos: Controle de Haveres e Obrigações, Administração do Sistema, Execução Orçamentária e Financeira, Organização de Tabelas e Recursos Complementares com Aplicação Específica.

Além disso, a utilização do Siafi não se restringe ao governo federal. O sistema também pode ser usado pelo Legislativo e Judiciário.

O que aconteceu

O sistema foi invadido neste mês. A Polícia Federal investiga a transferência ilegal de recursos da União, que, até o momento, o governo estima em R$ 3,5 milhões, além de 200 tentativas de pagamentos indevidos.

Os invasores conseguiram entrar no sistema com dados de acesso de pessoas capazes de fazer operações financeiras dentro do sistema. Até o momento, pelo menos 16 senhas foram utilizadas de forma indevida.

Há a possibilidade de que a entrada ilegal ao sistema tenha sido por meio do “phishing”, técnica utilizada para roubar informações por meio do envio de um link. O usuário clica sem saber que seus dados estão sendo roubados.

Quem invadiu o Siafi?

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a rede não foi “hackeada”, mas acessada por dados de alguém já cadastrado no sistema.

A investigação acontece sob sigilo, mas o ministro afirmou que um dos responsáveis pelo ataque já foi identificado.

Quem foi alvo da invasão do Siafi?

Além do governo federal, o Judiciário também sofreu com o ataque. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi um dos alvos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-e-o-siafi-sistema-do-governo-que-pode-ter-perdido-mais-de-r-35-milhoes-apos-invasao/

Saiba o que é o Siafi, sistema do governo que pode ter perdido mais de R$ 3,5 milhões após invasão

2024-04-24