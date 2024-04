Política “Há muitas décadas que não víamos o surgimento de um movimento extremado no mundo”, diz Lula

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











O petista disse que pretende propor a "presidentes democratas" uma estratégia internacional para enfrentar o crescimento da extrema direita no mundo Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O petista disse que pretende propor a "presidentes democratas" uma estratégia internacional para enfrentar o crescimento da extrema direita no mundo. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, há muitas décadas, não se via o “surgimento de um movimento extremado no mundo”. Ele disse que pretende propor a “presidentes democratas” uma estratégia internacional para enfrentar o crescimento da extrema direita no mundo.

“Há muitas décadas que não víamos o surgimento de um movimento extremado no mundo. Não é uma exclusividade do Brasil. Eu sei que sou persona non grata pela extrema direita. A minha volta à Presidência do Brasil trouxe uma perspectiva muito grande de retorno do Brasil ao cenário internacional. Um simbolismo muito grande de volta da democracia e combate ao extremismo. E isso incomoda eles”, declarou o petista a jornalistas na terça-feira (23), no Palácio do Planalto.

“Nós estamos vivendo um novo período, os setores de esquerda, os setores progressistas, os setores democráticos têm que se organizar, têm que se preparar”, disse Lula. O presidente citou casos de violência e intolerância no Brasil e disse que há um ódio estabelecido que “não existia no País e, agora, virou uma coisa corriqueira”.

O presidente também declarou que, há algumas décadas, a América do Sul era formada por maioria de governos “com compromisso com a esquerda e com a tese de um Estado socialmente justo”.

“Se você pegar a América do Sul hoje, você percebe que houve um retrocesso exatamente pelo conhecimento da extrema direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição a minorias. A pauta de costumes muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo e, por isso, o Brasil tem destaque”, concluiu o petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ha-muitas-decadas-que-nao-viamos-o-surgimento-de-um-movimento-extremado-no-mundo-diz-lula/

“Há muitas décadas que não víamos o surgimento de um movimento extremado no mundo”, diz Lula

2024-04-24