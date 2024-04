Rio Grande do Sul Justiça autoriza a venda do Hospital de Viamão

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

A FUC assumiu a gestão técnica e administrativa da instituição de saúde em novembro de 2006 Foto: Divulgação A FUC assumiu a gestão técnica e administrativa da instituição de saúde em novembro de 2006. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O juiz Gilberto Schäfer, da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, autorizou a venda do Hospital de Viamão, na Região Metropolitana. A instituição, localizada no Centro do município, é administrada pela FUC (Fundação Universitária de Cardiologia), que passa por processo de recuperação judicial.

A autorização ocorreu a pedido da Fundação, a partir de entendimento alcançado via mediação administrativa com a prefeitura de Viamão para a venda do imóvel por R$ 24 milhões. Com o acordo, o Executivo municipal assumirá a gestão da unidade hospitalar.

“A solução apresentada pela recuperanda é útil e racionalmente justificável sob a perspectiva dos fins sociais e econômicos e às exigências do bem comum”, afirmou o magistrado na decisão, tomada na terça-feira (23).

“A venda do bem, ao mesmo tempo que permitirá o ingresso no caixa da fundação recuperanda de R$ 24 milhões para pagamento de verbas trabalhistas rescisórias, representará a continuidade do serviço à população de Viamão, evitando, no limite, sobrecarregar o serviço da Capital, ou seja, com repercussão em toda a nossa unidade federada”, completou o juiz.

Ele ressaltou que a unidade hospitalar, conforme relatórios elaborados pela administradora judicial da FUC, é deficitária. A decisão também abre prazo oportunizando aos credores a apresentação de justificativa de interesse em realização de assembleia geral para deliberarem sobre a venda.

