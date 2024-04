Rio Grande do Sul Após revisão de dados, UFRGS é considerada a melhor universidade federal do País

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Inep revisou os cálculos referentes aos indicadores de qualidade da educação superior

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) foi considerada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) como a melhor instituição de ensino superior do País. O reconhecimento veio após o órgão revisar os cálculos referentes aos indicadores de qualidade da educação superior de 2022.

Os números do IGC (Índice Geral de Cursos) haviam sido divulgados no dia 2 deste mês. No entanto, novos cálculos apontaram que, em vez de um crescimento de 1,2% no IGC contínuo, a UFRGS obteve um avanço de 1,9%, consolidando-se como a melhor universidade federal do País – sendo superada, no ranking geral nacional, apenas pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo.

A UFRGS registrou crescimento no IGC pelo quarto ano consecutivo, chegando a 4,431518 em 2022. Esse aumento de 1,9% é o maior registrado na série histórica da universidade.

Segundo o Inep, a atualização constante dos cálculos dos indicadores visa ao aperfeiçoamento contínuo do IGC e, consequentemente, de sua representação sobre a realidade da educação superior no Brasil.

“A revisão reforça a evolução da nossa UFRGS, reconhecida nos principais rankings nacionais e internacionais como uma das melhores universidades do País. E o que temos conquistado nos últimos anos nos dá segurança de que cresceremos ainda mais no IGC”, afirmou o reitor da instituição, Carlos André Bulhões Mendes.

Confira abaixo o ranking nacional das universidades:

