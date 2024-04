Economia Embraer produzirá primeiro protótipo de carro voador em tamanho real ainda neste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

A montagem do veículo será feita em Taubaté, no interior de São Paulo Foto: Divulgação/Embraer A montagem do veículo será feita em Taubaté, no interior de São Paulo. (Foto: Divulgação/Embraer) Foto: Divulgação/Embraer

A Eve Air Mobility, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, anunciou que irá produzir o primeiro protótipo de carro voador (eVTOL) em tamanho real até o fim deste ano. A montagem do veículo será feita em Taubaté, no interior de São Paulo.

Os primeiros testes de voo também devem ocorrer ainda neste ano na cidade de Gavião Peixoto, a 330 km da capital paulista. As informações foram divulgadas por Daniel Moczydlower, presidente da Embraer-X, durante o Web Summit Rio 2024.

O carro voador, conhecido oficialmente como eVTOL (veículo elétrico de pouso de decolagem vertical), ainda não tem nome oficial, mas é chamado internamente de Eve 01, segundo Moczydlower.

O protótipo em escala real é conhecido como 1:1 (um para um) porque a medida do modelo de teste é igual à do objeto real. Em protótipos 1:3, por exemplo, cada unidade do modelo de teste equivale a três unidades da medida do objeto real.

“A Eve só tinha montado e até colocou para voar o modelo de escala 1:3, que é como se fosse um drone gigante. Agora, vamos produzir o veículo de verdade, que iremos usar no futuro”, disse Moczydlower. “Essa é uma etapa essencial para começar a certificação com a Anac”, completou.

A companhia brasileira já recebeu quase 3 mil encomendas do seu eVTOL. No Brasil, a previsão da Eve é de que a aeronave comece a voar em São Paulo a partir de 2026. Uma das empresas que vai operar voos comerciais na capital paulista é a Voar Aviation, que comprou 70 eVTOLs da Eve.

Apesar de esse setor esbarrar em vários desafios, como regulamentação, infraestrutura, treinamento de pilotos, entre outros, Moczydlower acredita que o Brasil pode se sobressair no universo dos “carros voadores”.

