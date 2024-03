Geral Saiba o que é “reduflação”, prática que irritou Joe Biden ao reduzir o tamanho do pote de sorvete nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até Joe Biden já fez piada sobre a redução no tamanho dos produtos com manutenção dos preços. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os compradores de supermercado nos Estados Unidos estão percebendo algo errado. Sacos de batatas fritas cheios de ar. Latas de sopa encolhidas. Embalagens de detergente reduzidas. As empresas estão diminuindo o tamanho dos produtos sem reduzir os preços, e as publicações dos consumidores, do Reddit ao TikTok e à seção de comentários do jornal The New York Times, estão repletas de indignação com a tendência, amplamente conhecida como “shrinkflation” ou “reduflação”, em português.

A prática não é nova. Os vendedores vêm diminuindo discretamente os produtos para evitar o aumento dos preços há séculos, e os especialistas acreditam que essa tem sido uma estratégia corporativa óbvia desde pelo menos 1988, quando a Chock Full o’Nuts reduziu sua lata de café de um quilo para 13 onças (369 gramas) e seus concorrentes seguiram o exemplo.

Mas a indignação hoje é grande. O presidente Joe Biden aproveitou a angústia em um vídeo recente. (“O que mais me deixa irritado é que as embalagens de sorvete diminuíram de tamanho, mas não de preço”, lamentou ele). As próprias empresas estão criticando a prática com truques de marketing. Uma cadeia de lojas canadense apresentou uma pizza de inflação crescente (“Em termos de pizza”, brincou o comunicado de imprensa da empresa, “uma fatia maior da torta”).

Mas como funciona economicamente a “reduflação”? Ela está ocorrendo com mais frequência nos Estados Unidos e, em caso afirmativo, isso significa que os dados oficiais não estão capturando a verdadeira extensão da inflação? Veja abaixo uma explicação sobre essa tendência e o que ela significa.

A “reduflação” foi galopante em 2016.

Pode ser difícil de acreditar, mas ela parece estar acontecendo com menos frequência hoje do que há alguns anos.

O governo ajusta os dados oficiais de inflação para levar em conta a redução do tamanho dos produtos, e os coletores de dados que monitoram os ajustes de tamanho detectaram menos casos de redução de produtos domésticos e mantimentos em 2023 do que alguns anos antes.

Essa prática foi frequente em 2016, quando a inflação geral estava baixa. Tornou-se mais raro após o início da pandemia em 2020 e, mais recentemente, começou a retornar aos níveis pré-pandêmicos, disseram analistas do Bureau of Labor Statistics (os economistas observaram que o conjunto de produtos que estão sendo medidos mudou um pouco ao longo dos anos, tornando as comparações ao longo do tempo mais uma aproximação grosseira do que uma ciência exata).

Mas a magnitude de alguns produtos é mais extrema agora.

Mesmo que a redução de tamanho não esteja ocorrendo com tanta frequência, a “reduflação” hoje está tendo um grande impacto em algumas categorias importantes, incluindo doces, detergente e papel higiênico.

De 2019 a 2023, o encolhimento acrescentou cerca de 3,6 pontos porcentuais à inflação de produtos como papel toalha e papel higiênico, acima do 1,2 ponto porcentual de 2015 a 2019. A retração também contribuiu mais fortemente para os aumentos de preços de doces e produtos de limpeza nos últimos anos.

No caso dos salgadinhos, os tamanhos reduzidos acrescentaram 2,6 pontos porcentuais à inflação, praticamente em linha com o quanto contribuíram de 2015 a 2019. O governo ainda não divulgou uma análise sobre o quanto a “reduflação” contribuiu para a inflação geral de 2019 a 2023.

O encolhimento em si é capturado nos dados oficiais de inflação, mas outra força sorrateira que custa aos consumidores não aparece nas estatísticas. As empresas às vezes usam materiais mais baratos para economizar nos custos, em uma prática que alguns chamam de “skimpflation”. Isso é muito mais difícil de ser medido pelo governo. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-e-reduflacao-pratica-que-irritou-joe-biden-ao-reduzir-o-tamanho-do-pote-de-sorvete-nos-estados-unidos/

Saiba o que é “reduflação”, prática que irritou Joe Biden ao reduzir o tamanho do pote de sorvete nos Estados Unidos

2024-03-04