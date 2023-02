Saúde Saiba o que idosos devem ou não comer para manter a saúde em dia

2 de fevereiro de 2023

Não cozinhar o ovo pode aumentar o risco de intoxicação alimentar, problema que pode causar muitos prejuízos à saúde de idosos.

Ferro, vitaminas e cálcio são alguns dos elementos essenciais para o bom funcionamento do corpo, geralmente obtidos por meio de uma dieta equilibrada e saudável. Eles também garantem a vitalidade e a energia fundamental para as ações do dia a dia, principalmente entre idosos.

A nutrição incentiva as pessoas a comerem bem para que o corpo obtenha os nutrientes dos quais necessita. Além de fornecer energia e ajudar a controlar o peso, uma boa alimentação é essencial para prevenir alguns problemas de saúde, como osteoporose, hipertensão, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e vários outros tipos de enfermidade.

Sobre como uma boa alimentação pode ajudar um adulto com mais de 60 anos, a nutricionista María Sol Pascua destaca que os problemas mais frequentes nessa faixa etária são: fragilidade ou sarcopenia devido à diminuição da massa magra e muscular, desidratação, desnutrição por falta de apetite ou ausência de dentes que dificultam a ingestão de alimentos, problemas gastrointestinais como diarreia e prisão de ventre.

Existem certos alimentos que os idosos devem evitar comer, no geral. Alguns porque podem diminuir o nível de energia, enquanto outros aumentam o risco de contaminação.

Carboidratos refinados

Enquanto os carboidratos complexos são ótimos para manter altos níveis de energia, os carboidratos refinados não são indicados. Eles contêm açúcares simples e possuem menos minerais, vitaminas e fibras que os carboidratos complexos. Portanto, podem causar picos de açúcar no sangue e, em seguida, cair. Essa oscilação diminui a energia e faz com que o idoso se sinta mais cansado e fraco. Alguns exemplos de carboidratos refinados são: pão, arroz branco, biscoitos salgados, bebidas açucaradas, produtos à base de farinha de trigo, cereais não feitos de grãos integrais

Alimentos crus

Comer produtos de origem animal é recomendado por profissionais para ter uma alimentação saudável. No entanto, é importante comê-los com moderação, pois eles demoram mais para serem digeridos do que os alimentos de origem vegetal, impactando na produção de energia pelo corpo. Exemplos de produtos de origem animal incluem carne vermelha, carne de porco, peixe e ovos. Não é para evitar comê-los, basta ingerir uma quantidade adequada, sem excessos.

Além disso, Ruth Frechman, nutricionista e porta-voz da American Dietetic Association, aponta que os idosos devem evitar alguns alimentos crus, principalmente aqueles de origem animal, devido aos germes que eles podem abrigar. Entre eles, estão: ovos crus, queijos macios, como Brie, Camembert e variedades de queijos azuis, ostras cruas e mexilhões, leite não pasteurizado, sucos não pasteurizados, carne crua ou mal passada, sushi, ceviche.

O que comer

Alguns minerais e vitaminas são importantes para a manutenção da saúde de pessoas mais velhas. Veja quais: Cálcio. A osteoporose é um dos problemas de saúde mais frequentes nos idosos, especialmente nas mulheres.

Ferro: esse é um elemento importante da hemoglobina, cuja função é levar oxigênio a todos os tecidos por meio do sangue. A melhor fonte de ferro é a carne vermelha, embora também possa ser incorporada por meio de leguminosas, peixes oleosos, ovos, fígado e vegetais verdes.

Vitamina C: no corpo funciona como um poderoso antioxidante, pois ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres. Além disso, alimentos e bebidas ricos em vitamina C são essenciais na dieta, pois permitem a absorção do ferro. Especialmente frutas cítricas, verduras, pimentões e tomates são boas fontes.

Vitamina D: é essencial para todos porque ajuda a construir e manter ossos, dentes e músculos saudáveis.

Ácido fólico: também conhecido como vitamina B9, é usado pelo organismo para produzir novas células todos os dias. Os alimentos que contêm ácido fólico ajudam a manter uma boa saúde nos idosos. Boas fontes disso são vegetais verdes, arroz integral e frutas cítricas.

