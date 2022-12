Tecnologia Saiba o que o Fire TV Stick faz

2 de dezembro de 2022

O aparelho da Amazon permite transformar TV em smart com um ótimo custo-benefício. (Foto: Divulgação/Amazon)

Com a ascensão dos streamings e as facilidades das redes conectadas, possuir um televisor integrado aos serviços online é cada vez mais importante para estar antenado a tudo que há de mais popular no mercado moderno.

Hoje, as Smart TVs são equipamentos obrigatórios para quem busca assistir todo tipo de conteúdo com a melhor qualidade e desempenho. Porém, o que fazer quando se tem uma televisão convencional?

Atualmente, é possível converter um televisor normal em um modelo smart com extrema facilidade — tudo através da aquisição de um pequeno dispositivo: o media center. Esse produto, conectado ao equipamento de vídeo via HDMI, implementa um hub central de recursos capaz de ser vinculado à internet e de conferir acesso aos principais serviços de streaming.

Um dos acessórios mais em alta é o Fire TV Stick da Amazon, que permite transformar TV em smart com um ótimo custo-benefício.

O Fire TV Stick é a linha de media center da Amazon que traz um universo de opções para quem deseja transformar TV em smart.

Ao conectar o dispositivo na TV, os consumidores têm acesso a um verdadeiro mundo de opções, com dezenas de aplicativos em alta qualidade, podendo configurar um hub inteligente de acordo com suas preferências.

Para utilizar o acessório em seu televisor basta ter conta ativa na Amazon — sem assinatura Prime obrigatória — e vincular o Fire TV nas etapas iniciais de configuração. Após isso, é possível baixar, via hub ou site Amazon.com.br, aplicativos de todos os tipos, incluindo jogos digitais, plataformas de streaming, reprodutores de vídeo, listas de canais e muitas novidades — tudo com acesso imediato em nuvem e com toda a segurança oferecida pela fabricante.

O conversor permite que os usuários assistam seus programas favoritos em serviços como GloboPlay, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+ e muito mais. Além disso, há a opção de escolher vários modelos do media center, incluindo o Fire TV Stick 4K (com resolução superior) e dispositivos com atalhos e botões de acesso rápido em um controle remoto Bluetooth.

As opções disponíveis de Fire TV Stick consistem em modelos com funções e preços diferentes. Em relação à interface, eles não diferem entre si, mas em relação à qualidade de imagem e funções integradas ao controle, é preciso entender o que é mais adequado para sua rotina.

Veja os modelos de Fire TV Stick:

Fire TV Stick Lite

Com qualidade em Full HD, o Fire TV Stick Lite consegue transformar TV em smart com facilidade, combinando um controle remoto integrado à Alexa (via comando de voz) e uma plataforma com acesso a dezenas de canais, skills e aplicativos.

Com o acessório, é possível assistir conteúdos ao vivo ou sob demanda, contando com configuração simplificada por meio da interface do usuário e opção de integrar o dispositivo ao sistema de Casa Inteligente (via Smart Speaker Alexa).

Fire TV Stick

O Fire TV Stick se diferencia pela alta qualidade de som por meio da tecnologia cinematográfica Dolby Atmos. Assim como o modelo Lite, ele traz resolução de vídeo em Full HD, teclas de atalho para serviços de streaming, acesso a dezenas de aplicativos de streaming e outros, e canais ao vivo em listas personalizadas, como Vivo Play e DAZN.

O dispositivo padrão do media center também funciona sob comando de voz e se integra à assistente Alexa para executar todas as suas funções nativas.

Fire TV Stick 4K

Modelo mais avançado da linha consegue transformar TV em smart oferecendo a melhor qualidade gráfica. O acessório traz resolução 4K em conteúdos compatíveis e na interface do usuário, além de suportar a tecnologia Dolby Vision para imagens com nitidez surpreendente, em HDR e HDR10+.

Além disso, ele conta com um controle intuitivo, integração a comando de voz e várias opções de personalização para a tela inicial.

