Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

O Grêmio precisa de três combinações de resultados Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A reta final da Série B está chegando, e o torcedor gremista está fazendo contagem regressiva para voltar a elite do Campeonato Brasileiro. Mesmo empatando com o Bahia, o Grêmio ainda pode garantir o acesso à Série A já na próxima rodada, quando enfrenta o Náutico, no estádio dos Aflitos. A equipe tricolor tem que contar com resultados paralelos além de vencer seu compromisso no domingo (23), às 16h.

Para confirmar o retorno à elite do brasileirão, o Grêmio precisa de três combinações de resultados. Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma não podem vencer na rodada. Eles enfrentam, respectivamente, Londrina, Ituano e Vasco

Todas as partidas acontecem no sábado (22), ou seja, o time de Renato Portaluppi já vai saber os resultados antes de entrar nos Aflitos. Além disso, os três concorrentes diretos pelo acesso jogam fora de casa, em jogos que reúnem times do quarto ao nono lugar, todos ainda com chances matemáticas de conquistar o acesso.

Para carimbar a classificação na próxima rodada, o Grêmio precisa ter, no mínimo, sete pontos de vantagem sobre o quinto colocado, pois depois só restarão seis pontos em disputa até o término da Série B.

