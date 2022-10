Inter Taison admite que as questões envolvendo a sua família atrapalharam o ano no Inter

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Taison perdeu o irmão e o pai em um intervalo de poucos meses Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o atacante Taison concedeu entrevista na saída dos gramados. Quando o jogador entrou na etapa final e ajudou o time a conquistar a vitória, Taison reconheceu que o seu desempenho na temporada de 2022 ficou abaixo das expectativas. Em poucos meses, o atacante perdeu o irmão e o pai.

O pai do jogador morreu há duas semanas em decorrência de um câncer. Em fevereiro, Taison perdeu o irmão devido a uma ocorrência policial em Florianópolis.

“Meu ano é muito complicado pelos problemas familiares. Enterrei meu pai e meu irmão. Isso eu sinto todas as noites, antes de dormir eu sempre penso neles”, disse Taison em entrevista.

O jogador virou reserva com o técnico Mano Menezes. Das 38 partidas com o treinador, o atacante participou de apenas 18. Soma um gol e duas assistências neste período. Com o contrato encerrando em 30 de junho de 2023, o atacante deixa o futuro no clube em aberto e diz que a situação será discutida no tempo certo.

“Meu contrato está acabando, mas não vou acelerar as coisas. Se tiver que ficar, ficarei muito feliz”, disse o atleta.

