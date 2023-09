Política Saiba o que os outros ministros do Supremo pensam sobre Luís Roberto Barroso, novo presidente do Tribunal

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Barroso ingressou no Supremo em 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. (Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF)

Dez anos depois de ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF), nomeado pela então presidente Dilma Rousseff em 2013, o ministro Luís Roberto Barroso atingiu o topo da carreira na magistratura e tomou posse como presidente da Corte nessa quinta-feira (28).

O ministro tem como desafio manter a coesão da Corte, uma marca da gestão de sua antecessora, ministra Rosa Weber, que se aposenta compulsoriamente, ao completar 75 anos.

Veja o que pensam os colegas de Barroso sobre sua chegada à presidência do Tribunal.

Cristiano Zanin

“O ministro Luís Roberto Barroso possui elevada cultura jurídica e dedicação intensa à vida profissional e acadêmica. Certamente exercerá a função de Presidente do Supremo Tribunal Federal com muito apreço aos direitos e garantias fundamentais inscritos em nossa Constituição da República e com um olhar atento aos temas de interesse do País.”

André Mendonça

“O ministro Barroso é uma pessoa íntegra e correta. Tenho certeza de que seu caráter, seu dinamismo e sua capacidade de liderança farão dele um grande presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça.”

Nunes Marques

“A prestigiosa trajetória do ministro Luís Roberto Barroso qualifica Sua Excelência para o enfrentamento dos desafios surgidos com a assunção do cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal, orientado pela defesa da democracia e dos direitos e garantias fundamentais.”

Alexandre de Moraes

“Jurista brilhante, magistrado diferenciado e fiel defensor da Constituição Federal, são algumas das inúmeras qualidades de Luís Roberto Barroso, que certamente garantirá, na Presidência do STF e na chefia do Poder Judiciário nacional, o fortalecimento de nosso Estado Democrático de Direito.”

Edson Fachin

“O ministro e professor Luís Roberto Barroso é uma pessoa que vive a jurisdição constitucional como missão que o vocacionou. Com olhar fraterno e plural, reúne em si firmeza e sensibilidade para mirar além de suas próprias fronteiras. Um ser humano de notável inteligência e generosidade, cujas qualidades enriquecem todos e todas que têm a fortuna de conviver com ele.”

Luiz Fux

“O ministro Luís Roberto Barroso sempre foi brilhante em toda a sua trajetória profissional. É assim um homem público insuperável. Harmonioso e sensível, mercê de uma cultura jurídica sem precedentes, e um amigo da primeira hora, admirado pela sua competência, probidade e excelência no exercício da advocacia e das funções públicas a que se dedicou. Meu coração está em festa!”

Dias Toffoli

“O ministro Luís Roberto Barroso, com toda a sua capacidade, seu conhecimento, é um intelectual, um humanista, professor reconhecido, um grande constitucionalista, mas também já demonstrou à frente das Turmas e do Tribunal Superior Eleitoral que também tem uma forte capacidade de gestão, de implementação, de inovação e de ideias, que são sempre necessárias nesse rodízio que é feito na presidência do Supremo Tribunal Federal.”

Cármen Lúcia

“A chegada de jurista de grandeza insuperável como o ministro Roberto Barroso à presidência do Supremo Tribunal Federal enaltece a magistratura nacional, enriquece a experiência constitucional brasileira e demonstra a qualidade exponencial de um cidadão a serviço do Brasil.”

Gilmar Mendes

“Lembro-me do voto conjunto que proferimos de maneira pioneira na complexa Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o piso salarial dos profissionais da enfermagem e faço votos de que essa seja a tônica de sua gestão: pensamento institucional criativo e abertura dialógica. Louvo que, neste momento da República, o Brasil tenha a seu serviço, em posição de liderança, pessoa com inexcedível conhecimento jurídico e capacidade de refletir com profundidade sobre nosso projeto de Nação.”

