É falso que Lula não tenha sido convidado para evento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

No dia seguinte ao evento, Lula se encontrou com o próprio Joe Biden. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

É falso que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não tenha sido convidado para encontro de líderes promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O evento reuniu, na noite de 19 de setembro, no Metropolitan Museum of Art (Met), representantes de diversos países que estavam em Nova York para participar da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência do Brasil (Secom), Lula recebeu o convite, mas não compareceu por ter priorizado encontros bilaterais. A reunião com Biden ocorreu no dia seguinte.

O texto falso, publicado em redes sociais como X (antigo Twitter), Facebook e Instagram, afirma que o presidente brasileiro estava em Nova York, mas “não entrou na lista”. “Não foi convidado. Foi ignorado. O Brasil com Lula é verdadeiramente um pária internacional”, diz.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República informou que Lula foi chamado e compartilhou o telegrama oficial do convite enviado pelo Departamento de Estado dos EUA, em 29 de agosto.

A Secom informou que Lula resolveu não comparecer para priorizar em sua agenda em Nova York os encontros bilaterais. Uma hora antes do evento no Met, Lula se reuniu com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Já no dia seguinte, o encontro foi com o próprio presidente americano, Joe Biden.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o convite, mas preferiu priorizar os diversos encontros bilaterais. Além disso, sua agenda continha uma multiplicidade de compromissos, um deles, inclusive, o encontro com o presidente Joe Biden, que antecedeu o lançamento, pelos dois presidentes, de uma importante iniciativa global em defesa do trabalho digno”, afirmou a Secom.

A secretaria encaminhou cópia do telegrama enviado pelo Departamento de Estado dos EUA ao embaixador Sérgio França Danese, representante do Brasil na ONU, com o convite a Lula para participar da recepção, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, às 19h (horário local). No documento, é possível ver que o convite foi enviado no dia 29 de agosto endereçado à delegação brasileira.

Como mostra o telegrama, trata-se de um convite ao “Sr. Pr”, que pode ser usado como abreviação para presidente, conforme Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. “Transmite convite endereçado ao chefe da delegação brasileira durante a 78ª Assembleia da ONU para participar de recepção a ser oferecida pelo presidente do EUA, Joe Biden, em 19/9”, diz o telegrama. O embaixador do Brasil na ONU confirmou, no documento, o repasse das informações à Presidência e acrescentou que os organizadores do evento pediram a confirmação da presença até o dia 13 de setembro.

