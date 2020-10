Geral Saiba o que Santa Catarina está fazendo para retomar o turismo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Um aplicativo de fila virtual foi criado pelo parque Beto Carrero World e desenvolvido sob encomenda. (Foto: Reprodução)

O turismo é uma das principais atividades econômicas de Santa Catarina. No ano passado, o setor gerou mais de R$ 33 bilhões, o equivalente a 12% do PIB (Produto Interno Bruto) catarinense. Este ano, a pandemia fez a receita despencar – a queda chegou a 85% nas primeiras semanas do isolamento social, de acordo com a Secretaria do Turismo.

Na reta final de 2020, o momento é de retomada das atividades. E para que tudo seja feito seguindo as normas de segurança sanitária, sem colocar ninguém em risco, empreendedores encontraram na tecnologia soluções criativas e inovadoras.

Fila virtual

No parque temático Beto Carrero World, localizado em Penha, a fila de espera para os brinquedos mais procurados é virtual feita por meio de aplicativo, em que é possível escolher a atração e selecionar um horário disponível.

“A experiência com o aplicativo virtual foi sensacional, isso facilitou muito a questão da segurança e também hoje já chego no parque com tudo agendado, tenho um direcionamento maior e perco menos tempo rodando e procurando as atrações”, disse o músico Alessandro Rodrigues.

“É a terceira vez que a gente vem que a gente vem no Beto Carreto e agora a experiência mudou bastante porque antes a gente perdia muito tempo na fila”, explica a advogada Natalia Viliano.

O aplicativo de fila virtual foi criado pelo parque e desenvolvido sob encomenda. “A ideia surgiu no final de 2019 para resolver questões relacionadas às filas e também é um produto nosso. Com a chegada da pandemia nós resolvemos que seria um formato ser tratado como uma das medidas de segurança para o parque e aceleramos esse processo”, explica o gestor de T.I. Oziris Junior.

Ainda de acordo com o gestor, o app funciona em três frentes que abrange os visitantes, os operadores e onde são concentradas todas as informações de cadastro com toda a base de dados.

O aplicativo é gratuito e o visitante pode agendar até três atrações por dia. Pouco antes do horário programado, a solução emite um alerta e direciona o usuário para o brinquedo escolhido.

Com um número estimado de 16,3 milhões de visitantes em 2019, o turismo ocupa posição de destaque na economia catarinense. O setor responde por R$ 630 milhões em arrecadação de ICMS em 2019. A movimentação econômica das atividades turísticas, entre 2018 e 2020, foi de aproximadamente R$ 33 bilhões, conforme levantamentos da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e Fecomércio. O número considera ocupação hoteleira, visitação a atrativos e realização de feiras e eventos. As informações são do portal de notícias G1 e do governo de SC.

