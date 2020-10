Geral Novas revelações do jornal The New York Times mostram como empresas de Donald Trump lucraram milhões em troca de favores durante o seu governo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

A empresa da família Trump descobriu um novo e lucrativo fluxo de receita: pessoas que queriam algo do presidente. (Foto: Reprodução)

Apesar da promessa de campanha de Donald Trump de “drenar o pântano”, a empresa de sua família descobriu um novo e lucrativo fluxo de receita quando ele assumiu o cargo – vindo de pessoas que queriam favores do presidente, relata o jornal The New York Times em uma muito extensa matéria no jornal deste domingo (11), a quarta da série sobre a declaração de impostos de Trump.

A investigação do NYT “descobriu mais de 200 empresas, grupos de interesses especiais e governos estrangeiros que gastavam nas propriedades de Trump enquanto colhiam benefícios dele e de seu governo”, escreveu o jornal.

O texto relata ainda que “quase um quarto desses clientes não foram reportados anteriormente (…). Somente 60 clientes com interesses junto ao governo Trump trouxeram para o negócio de sua família quase US$ 12 milhões durante os primeiros dois anos de sua Presidência. Quase todos viram seus interesses avançarem, de alguma forma, por meio do senhor Trump ou de seu governo”.

Segundo o NYT, Trump “não falhou apenas em acabar com a cultura interna de Washington de lobby e busca de favores. Ele a reinventou, transformando seus próprios hotéis e resorts nos novos quartos dos fundos, onde o mix de negócios públicos e privados e os interesses especiais reinam”.

Os dados de retorno de impostos federais para Trump e seu império de negócios obtidos pelo The New York Times mostram que, mesmo quando ele promoveu sua imagem como um empresário de sucesso para ganhar a Presidência, grande parte de seus ativos imobiliários estavam sob tensão financeira, após perdas nas décadas anteriores.

Após a eleição, a empresa de sua família descobriu um novo e lucrativo fluxo de receita: pessoas que queriam algo do presidente.

Abaixo estão algumas descobertas importantes da investigação.

– 1) A empresa da família do presidente ganhou milhões com clientes com interesses junto ao governo: Apenas 60 clientes com interesses junto ao governo renderam à Trump Organization quase US$ 12 milhões durante os primeiros dois anos da Presidência de Trump, descobriu o Times. Quase todos viram seus interesses promovidos, de alguma forma, seja pelo presidente ou seu governo.

Entrevistas com cerca de 250 executivos, membros do resort, lobistas, funcionários da propriedade Trump e funcionários atuais ou antigos do governo forneceram um relato abrangente de como os clientes se relacionaram com o governo – e de como o presidente lucrou.

Muitos disseram em entrevistas que qualquer resultado favorável era acidental em relação aos gastos efetuados. Mas se esses clientes ganharam ou perderam, Trump se beneficiou. Eles pagavam ao negócio da família para jogarem golfe, realizarem jantares de luxo, promoverem enormes retiros corporativos e bailes de gala.

Durante a campanha de Trump e os meses que antecederam sua posse, a revista interna de seu resort de Mar-a-Lago na Flórida anunciou quase 100 novos membros, vários dos quais tinham interesses comerciais significativos em Washington. Os registros fiscais mostram que, apenas em 2016, as taxas de matrícula do resort geraram receitas de quase US$ 6 milhões.

– 2) De Washington, o presidente manteve-se de olho na Trump Organization: Como presidente eleito, Trump prometeu se afastar da Trump Organization e se retirar das operações de sua empresa privada. Como presidente, ele vigiava as propriedades administradas pela empresa, que agora é liderada por seus filhos Eric e Donald Jr.

Quando Trump passava no Trump International Hotel em Washington, ele às vezes informava aos gerentes que estava sendo informado sobre o desempenho deles. Em Mar-a-Lago, ele disse aos membros antigos que deveriam aumentar os preços para a multidão de novos candidatos querendo entrar. Então ele o fez, pelo menos duas vezes.

Eric Trump às vezes contava a seu pai sobre grupos específicos que haviam agendado eventos em Mar-a-Lago, disse um ex-funcionário do governo. E, quando Trump se informava sobre seu império empresarial na Casa Branca, ele ocasionalmente conhecia detalhes de listas de membros do resort, de acordo com duas pessoas com conhecimento do tema.

– 5) Alguns clientes justificaram os seus gastos em termos religiosos: Quase desde o início da Presidência de Trump, seu hotel em Washington foi um centro de reuniões religiosas, eventos para arrecadar fundos e passeios – eventos que converteram os eleitores mais leais de Trump em alguns de seus clientes mais confiáveis. Ministros evangélicos proeminentes receberam status de clientes VIP no hotel, de acordo com ex-funcionários, com seus nomes e fotos distribuídos para a equipe junto com os de legisladores republicanos e apresentadores da Fox TV. E eles gastaram muito. As informações são do jornal The New York Times.

