Magazine Saiba onde assistir a transmissão do Oscar 2020 neste domingo à noite

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

O Dolby Theatre será o palco de Oscar 2020. (Foto: Reprodução)

A cerimônia de entrega do Oscar é realizada no Dolby Theater, em Hollywood. Como nos anos anteriores, não haverá um mestre de cerimônia, mas sim um revezamento de artistas no palco.

Estão confirmados para entrega do Oscar os artistas Keanu Reeves, Penélope Cruz, Diane Keaton, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran e Kristen Wiig.

Onde assistir ao Oscar:

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2020 será neste domingo, dia 9, com início às 22h pelo horário de Brasília. Mais cedo, às 20h, a Globoplay e o portal G1 transmitem a premiação, com a chegada dos artistas no tapete vermelho. Na TV Globo, o evento ganha cobertura após o Big Brother Brasil 20. Quem apresenta a atração será Maria Beltrão, acompanhada de Dira Paes e Artur Xexéo.

O Canal pago E! fará a cobertura do tapete, a partir das 19h. Globoplay, G1 e TNT iniciam a transmissão do Oscar às 22h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

Academia

O Oscar é o troféu, o prêmio. E quem decide quem vai levar a estatueta para casa é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A tão falada academia é formada por profissionais da indústria do cinema: diretores, maquiadores, atores, técnicos de som, executivos… São eles que, meses antes da cerimônia, começam a avaliar os filmes para definir quem vão ser os indicados.

A academia é dividida em departamentos. E, na primeira fase, na hora de decidir os indicados, cada profissional vota em suas próprias categorias. Atores votam em atores, maquiadores em maquiagem, roteiristas nos roteiros e assim por diante. Na categoria de melhor filme, todos podem votar. Uma vez que os indicados estão definidos, vem a segunda parte: a votação para escolher os vencedores. E aí todos os integrantes da academia podem votar em todas as categorias.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário