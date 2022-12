Política Saiba os detalhes da casa em Brasília em que Bolsonaro vai morar a partir de janeiro

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Depois de sair do Planalto, Bolsonaro vai assumir, o cargo de presidente de honra do PL. (Foto: Agência Brasil)

Jair Bolsonaro já tem lugar para morar a partir do dia 1° de janeiro de 2023. Vai trocar o Palácio da Alvorada pelo condomínio “Ville de Montagne”, situado no bairro do Jardim Botânico, em Brasília (mesmo bairro, aliás, onde Hamilton Mourão irá morar).

O PL fechou o aluguel de uma casa de quatro quartos no condomínio surgido em 1996. As despesas de aluguel, condomínio e IPTU ficarão a cargo do partido.

De acordo com o site oficial do próprio “Ville de Montagne”, trata-se de um local com “áreas de encostas, nascentes, cachoeiras e muito verde que cerca a região, (…) com exuberante magnitude de natureza, objetivando morada saudável, preservando o que de melhor oferece a situação ecológica da região, onde o bem estar, a paz, as flores, a harmonia, a fraternidade e o amor façam morada conosco.”

O PL levou em conta a segurança que o condomínio oferece e por ser um local mais isolado. O ministro Anderson Torres, da Justiça, aliás, tem uma casa no condomínio.

E o célebre imóvel no Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, onde ele morava antes de assumir a Presidência?

Bolsonaro não voltará para o Rio de Janeiro. Está fechado há quase quatro anos. Segundo interlocutores do presidente, “está sendo comido pelos cupins, pois ninguém nunca mais entrou lá”.

Novo escritório

No início desta semana, o PL deu início à reforma do escritório onde Bolsonaro e Braga Netto vão despachar a partir de 2023, quando deixarem o Palácio do Planalto.

O chamativo balcão vermelho que ficava no local já foi removido da recepção.

O espaço, alugado por R$ 20 mil e com um condomínio de R$ 12 mil mensais, tem dois andares, amplas salas, refeitório e até um auditório para cerca de 40 pessoas.

Benesses

Depois de sair do Palácio do Planalto, Bolsonaro vai assumir, em janeiro, o cargo de presidente de honra do PL. Quando deixar a Presidência da República, ele terá direito a cerca de R$ 40 mil com aposentadorias do Exército e da Câmara.

Em relação ao cargo de presidente de honra, a cúpula do PL tem o consenso de que o valor que o presidente pode receber não ultrapasse R$ 39.293,32, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os recursos serão provenientes do fundo partidário. Bolsonaro também contará com assessores e terá carros à sua disposição.

