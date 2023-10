Brasil Saiba quais são as 20 cidades brasileiras com mais crianças e as 20 com menor número

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

A cidade de Uiramutã, em Roraima, conta com o maior número de crianças no Brasil. (Foto: Reprodução)

A cidade de Uiramutã, em Roraima, conta com o maior número de crianças no Brasil, apontou o Censo 2022. A pesquisa foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, do total da população de 13.751 habitantes, 49,27% (ou 6.775) têm até 14 anos.

Em segundo lugar, está Normandia, também em Roraima. Lá, o grupo representa 44,82% (6.269) no município de 13.986 moradores. Já o terceiro ficou com Santa Rosa dos Puros, no Acre, onde a faixa etária equivale a 43,21% (2.905) dos 6.723 residentes.

Os estados da região Norte ocupam as vinte primeiras posições do relatório. Além traçar um perfil da sociedade brasileira, o Censo tem objetivo de expor ao governo os locais que precisam de mais investimento em áreas públicas, tais como saúde e educação.

Confira as cidades com o maior percentual de crianças no Brasil:

1. Uiramutã (RR) — 49,27%

2. Normandia (RR) — 44,82%

3. Santa Rosa dos Purus (AC) — 43,21%

4. Jordão (AC) — 41,73%

5. Amajari (RR) — 39,99%

6. São Paulo de Olivença (AM) — 39,35%

7. Alto Alegre (RR) — 39,26%

8. Jutaí (AM) — 38,92%

9. Melgaço (PA) — 38,54%

10. Atalaia do Norte (AM) — 38,36%

11. Bagre (PA) — 38,23%

12. Santo Antônio do Içá (AM) — 38,16%

13. Pacaraima (RR) — 38,02%

14. Jacareacanga (PA) — 37,61%

15. Tonantins (AM) — 37,19%

16. Bonfim (RR) — 37,11%

17. Santa Isabel do Rio Negro (AM) — 37,11%

18. Japurá (AM) — 37,03%

19. Amaturá (AM) — 36,98%

20. Maraã (AM) — 36,91%

Cidades grandes

Quando considerados os municípios com mais de 100 mil habitantes, Breves, no Pará, concentra o maior número de crianças. Elas representam 33,01% (35.312) da população de 106.968 habitantes.

Manacapuru, no Amazonas, aparece em segundo. Dos 101.883 habitantes, 28,69% (29.234) têm até 14 anos. Já em Itacoatiara, também no Amazonas, as crianças equivalem a 27,77% (28.774) das 103.598 pessoas que moram no local.

Confira as cidades grandes com o maior número de crianças no Brasil:

1. Breves (PA) — 33,01%

2. Manacapuru (AM) — 28,69%

3. Itacoatiara (AM) — 27,77%

4. Cametá (PA) — 26,50%

5. Parauapebas (PA) — 26,39%

6. Santana (AP) — 26,29%

7. Boa Vista (RR) — 26,28%

8. Itaituba (PA) — 25,80%

9. Luís Eduardo Magalhães (BA) — 25,66%

10. Altamira (PA) — 25,51%

11. Macapá (AP) — 25,48%

12. Balsas (MA) — 25,48%

13. Paragominas (PA) — 25,40%

14. Águas Lindas de Goiás (GO) — 25,38%

15. Santarém (PA) — 25,23%

16. Marabá (PA) — 25,17%

17. Codó (MA) — 25,16%

18. Barcarena (PA) — 25,12%

19. Bragança (PA) — 24,83%

20. Sorriso (MT) — 24,67%

Cidades com menos crianças

Três cidades brasileiras têm menos de 10% de sua população formada por crianças de até 14 anos, de acordo com dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São elas: Balbinos, Lavínia e Pracinha, ambas localizadas em São Paulo. Entre as cidades grandes, Santos (SP) surge em primeiro lugar.

Balbinos, com seus 3.887 habitantes, tem apenas 6,15% da população composta por crianças, de acordo com os dados, e encabeça o ranking.

Em seguida, aparece Lavínia, município com 9.689 moradores e apenas 8,13% sendo crianças de até 14 anos. Fechando o pódio surge Pracinha, com 9,43% de crianças dentre seus 2.578 habitantes.

Veja as cidades brasileiras com os menores percentuais de crianças:

1. Balbinos (SP) — 6,15% (3.887 habitantes)

2. Lavínia (SP) — 8,13% (9.689 habitantes)

3. Pracinha (SP) — 9,43% (2.578 habitantes)

4. Três Arroios (RS) — 10,07% (2.591 habitantes)

5. Santa Tereza (RS) — 10,17% (1.505 habitantes)

6. Pacaembu (SP) — 10,67% (14.877 habitantes)

7. Coqueiro Baixo (RS) — 10,85% (1.290 habitantes)

8. Coronel Pilar (RS) — 10,89% (1.607 habitantes)

9. Floriano Peixoto (RS) — 11,03% (1.668 habitantes)

10. Turmalina (SP) — 11,14% (1.669 habitantes)

11. União da Serra (RS) — 11,45% (1.170 habitantes)

12. Relvado (RS) — 11,69% (1.796 habitantes)

13. Ivorá (RS) — 12,13% (1.929 habitantes)

14. Canudos do Vale (RS) — 12,14% (1.656 habitantes)

15. Cotiporã (RS) — 12,22% (3.846 habitantes)

16. Travesseiro (RS) — 12,22% (2.152 habitantes)

17. Barra do Rio Azul (RS) — 12,26% (1.696 habitantes)

18. Monte Belo do Sul (RS) — 12,28% (2.557 habitantes)

19. Montauri (RS) — 12,34% (1.499 habitantes)

20. Cerro Branco (RS) — 12,49% (3.802 habitantes)

Cidades grandes

Quando consideramos apenas municípios com mais de 100 mil habitantes, quem surge no topo é Santos que, dos 418.608 habitantes, só 14,42% correspondem a crianças.

Veja as cidades grandes brasileiras com os menores percentuais de crianças:

1. Santos (SP) — 14,42% (418.608 habitantes)

2. Niterói (RJ) — 14,59% (481749 habitantes)

3. Balneário Camboriú (SC) — 14,74% (139.155 habitantes)

4. São Caetano do Sul (SP) — 15,30% (165.655 habitantes)

5. Florianópolis (SC) — 15,44% (537.211 habitantes)

6. Belo Horizonte (MG) — 15,52% (2.315.560 habitantes)

7. Juiz de Fora (MG) — 15,88% (540.756 habitantes)

8. Barbacena (MG) — 15,99% (125.317 habitantes)

9. Porto Alegre (RS) — 16,02% (1.332.845 habitantes)

10. Nova Friburgo (RJ) — 16,09% (189.939 habitantes)

11. Santo André (SP) — 16,16% (748.919 habitantes)

12. Curitiba (PR) — 16,20% (1.773.718 habitantes)

13. Valinhos (SP) — 16,30% (126.373 habitantes)

14. Americana (SP) — 16,32% (237.240 habitantes)

15. Poços de Caldas (MG) — 16,33% (163.742 habitantes)

16. Maringá (PR) — 16,41% (409.657 habitantes)

17. Petrópolis (RJ) — 16,51% (278.881 habitantes)

18. Divinópolis (MG) — 16,52% (231.091 habitantes)

19. Vitória (ES) — 16,52% (322.869 habitantes)

20. Santa Cruz do Sul (RS) — 16,53% (133.230 habitantes)

2023-10-30