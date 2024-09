Porto Alegre Saiba quais são as comunidades atendidas pelo Projeto Bota-Fora nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

A iniciativa tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU Foto: Luciano Lanes/PMPA A iniciativa tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), atende diversas comunidades em diferentes bairros de Porto Alegre nesta semana. Os serviços iniciam nesta terça-feira (24) e prosseguem até sexta-feira (27).

A iniciativa tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU, como eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, entre outros objetos volumosos. Isso evita que materiais descartados irregularmente obstruam arroios e bocas de lobo, causando alagamentos.

O projeto atende regiões em situação de vulnerabilidade social. Os moradores dos locais atendidos devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior ou até as 7h30min do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Programação por comunidades

Terça-feira (24): Graciliano Ramos (Glória), Glorinha (Glória), Cascata (Glória), Cascalpina (Glória) e Vila São Pedro (Lomba do Pinheiro).

Quarta-feira (25): Alfazema (Morro Santana), Vila da Amizade (Belém Novo), Morada do Bosque (Rubem Berta), Vitória da Conquista (Rubem Berta), Loteamento Bom Fim (Sarandi) e Bom Sucesso (Lomba do Pinheiro).

Quinta-feira (26): Coema (Restinga), Por do Sol BSA (Rubem Berta), Jardim Dutra e Fraternidade (Rubem Berta) e Vila Amazônia (Eixo Baltazar).

Sexta-feira (27): Joana D’arc (Morro Santana).

