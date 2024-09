Grêmio No Brasileirão, Grêmio vence o Flamengo por 3 a 2 em casa

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Grêmio subiu para a 12ª posição na tabela, agora com 31 pontos e dois jogos a menos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em jogo de cinco gols válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Flamengo por 3 a 2 na noite desse domingo (22) na Arena, em Porto Alegre. A vitória levou o time gaúcho aos 31 pontos, subindo para a 12ª posição na tabela. No próximo sábado (28), o desafio gremista será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o líder da competição, Botafogo. A equipe gaúcha, comandada por Renato Portaluppi, tem dois jogos a menos no Brasileirão.

No primeiro tempo, Cristaldo abriu o placar para os donos da casa, enquanto Matheus Gonçalves empatou para o Rubro-Negro. Já na etapa complementar, Braithwaite e Diego Costa ampliaram para o Tricolor. Felipe Teresa descontou para os visitantes.

Jogo

Mesmo fora de casa, o Flamengo buscou se impor no começo da partida e teve chance com apenas três minutos, quando Matheus Gonçalves tentou cruzamento, mas a defesa afastou. O Grêmio, quando chegou, conseguiu marcar. Em jogada pela direita, João Pedro tocou para Cristaldo, que arriscou de longe e conseguiu marcar: Grêmio 1 a 0.

A resposta do Flamengo veio pouco depois, quando Evertton Araújo tocou para Alcaraz finalizar, mas a bola foi pra fora. Pouco depois foi a vez do zagueiro Cleiton arriscar, mas o chute também não teve direção. Até que aos 24, Matheus Gonçalves ganhou jogada pela direita, tirou a marcação de Reinaldo e chutou para marcar: 1 a 1.

Melhor no jogo, o Rubro-Negro teve a chance da virada aos 28. Carlinhos recebeu, passou por Dodi e chutou, mas Marchesín defendeu. O Grêmio quase voltou a ficar em vantagem aos 33, quando Kannemann aproveitou escanteio cobrado por Reinaldo e mandou pra fora.

Já aos 41, o Grêmio teve sua última chance no primeiro tempo, quando João Pedro chutou de longe e a bola carimbou a trave. Pelo lado do Flamengo, Alcaraz cobrou escanteio, Ayrton Lucas tocou de cabeça e Marchesín defendeu para garantir o empate na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, as equipes voltaram sem mudanças e o Flamengo seguiu um pouco melhor. No entanto, a primeira finalização foi quando Soteldo apareceu, passou pela marcação e chutou, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Até que aos nove minutos, Reinaldo recebeu pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro Matheus Cunha tentou defender com o pé, mas deu rebote para Braithwaite, que apenas empurrou para o gol e marcou o segundo: Grêmio 2 a 1.

Logo depois do segundo gol do tricolor, o Flamengo ficou com um a menos. O atacante Carlinhos se estranhou com o zagueiro Kannemann e foi expulso por atingir o jogador do Grêmio. Com a vantagem numérica, o tricolor foi tendo mais tranquilidade no jogo.

Pouco depois, o Grêmio fez mais mudanças: Edenílson e Diego Costa foram a campo nas vagas de Cristaldo e Braithwaite. Aos 39, a vantagem do tricolor ficou ainda maior quando Gustavo Martins tocou para Monsalve, que cruzou na medida para Diego Costa cabecear: Grêmio 3 a 1.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Tite também fez mudanças, uma delas a entrada do jovem Felipe Teresa no lugar de Alcaraz. Aos 44, Evertton Araújo invadiu a área do Grêmio em uma jogada individual e chutou, mas Marchesín defendeu. No rebote, Felipe Teresa cabeceou para o gol e descontou: 3 a 2.

Ficha técnica

— Grêmio: Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann, Reinaldo (Mayk), Villasanti, Dodi, Monsalve (Aravena), Cristaldo (Edenílson), Soteldo (Pepê) e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

— Flamengo: Matheus Cunha, Wesley (Daniel Sales), David Luiz, Cleiton, Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Allan, Lorran (Wallace Yan), Alcaraz (Felipe Teresa), Matheus Gonçalves e Carlinhos. Técnico: Tite.

— Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Evandro De Melo Lima (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

