Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

O local foi fechado no início de maio em razão da enchente e reabriu parcialmente no dia 9 de setembro. (Foto: PMPA/Divulgação)

O Centro de Saúde Santa Marta, em Porto Alegre, retoma, a partir desta segunda-feira (23), os atendimentos à população das 7h às 22h, com o retorno de mais serviços do ambulatório de especialidades e do raio-x odontológico. Um dos elevadores também já está em operação.

Localizado na rua Capitão Montanha, 27, o Centro de Saúde foi fechado no início de maio em razão da enchente e reabriu parcialmente no dia 9 de setembro.

As reformas no espaço seguem pelos próximos meses e, se houver necessidade, pessoas com dificuldade de locomoção permanecerão sendo atendidas no térreo ou no primeiro pavimento. Partes da recepção e do acolhimento que operavam no térreo passam temporariamente ao quarto andar durante o período de obras.

Serviços retomados:

– Clínica da Família (7h às 22h)

– Farmácia Distrital (8h às 17h)

– Serviço de Atenção Especializada – SAE (8h às 17h)

– Centro de Referência em Tuberculose – CRTB (8h às 17h)

– Centro de Especialidades Odontológicas – CEO (7h às 18h)

– Ambulatório Trans (13h às 19h)

– Saúde Mental Adulto – Esma (8h às 12h e das 13h às 17h)

– Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente – EESCA (8h às 12h e das 13h às 17h)

– Ambulatório de Especialidades (7h às 18h): serviços de audiometria, estomias, curativos e atendimentos de oftalmologia pediátrica

– Nutricionista, reumatologista, dermatologista, neurologista, oftalmologista, pneumologista e coloproctologista, cardiologista, ginecologista e pediatra atendem por encaminhamento via Gercon, o sistema de gerenciamento de consultas

– Oficinas de geração de renda para pessoas em situação de rua

– Serviços administrativos: Primeira Infância Melhor, Mediadores Interculturais, Coordenação da Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites Virais (Caist), entre outros

