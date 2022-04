Brasil Abuso sexual, estupro e assédio sexual podem provocar cassação de vereador carioca

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Monteiro já estava sendo investigado em inquérito que apura uma suposta tentativa de suborno. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após denúncias reveladas contra o vereador do Rio Gabriel Monteiro (PL), a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) estão investigando casos envolvendo o parlamentar. As acusações são de abuso sexual, estupro e assédio sexual, entre outros. Nos dois últimos domingos, entrevistas de ex-assessores e de mulheres relataram terem sido vítimas do político, que é youtuber e ex-PM.

Monteiro, no entanto, já estava sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) a pedido da promotoria em inquérito que apura uma suposta tentativa de suborno cometida pelo empresário Jailson dos Santos Salazar, dono da J.S. Salazar. A empresa teve seu contrato suspenso com município do Rio para administração de pátios e reboques .

Nesse caso, o vereador afirma que foi vítima de extorsão. O empresário, que chegou a ser preso em flagrante pelo parlamentar, nega. Na decisão que determinou a libertação de Salazar após a audiência de custódia, o juiz Rafael de Almeida Rezende destacou: “não se pode descartar a tese de flagrante preparado”. O magistrado pontuou que a participação dele no episódio “sugere que a ação de Gabriel Monteiro tenha fins eleitoreiros”.

Após a primeira reportagem de TV mostrar que Monteiro instruiu uma criança a falar que estava com fome e que seu pai era alcoólatra, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores abriu uma apuração para investigar se o político cometeu alguma irregularidade. Ele nega todas as acusações.

Uma campanha encabeçada pela Sleeep Giants Brasil destinada a retirar patrocínio das redes sociais de Monteiro já tem o apoio de pelo menos dez marcas.

Abuso sexual, estupro e assédio

No domingo, 27 de março, a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá abriu um inquérito para apurar a denúncia da ex-assessora de Gabriel Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. Ela trabalhava para os canais do vereador na internet e afirma que algumas situações inconvenientes de que foi vítima estão registradas nos vídeos em que ela ajudava a gravar. Na quarta-feira o vereador, que havia sido intimado a prestar esclarecimentos à Polícia Civil, faltou. Sua defesa disse que ele não havia sido notificado e que ele vai depor na próxima quarta-feira.

A delegada Gisele do Espírito Santo informou que vai investigar outras acusações feitas por outras entrevistadas do Fantástico que relataram ter sido vítimas de estupro e de assédio.

Na segunda-feira (28), após reportagem do Fantástico sobre criança que foi exposta pelo vereador em seu canal, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da Capital instaurou um inquérito para apurar se a menina teve seus direitos violados.

Ela aparecia em um vídeo do parlamentar, publicado nas mídias sociais, dizendo que naquele dia “ficaria sem comida”. Já as imagens sem edição exibidas pelo programa da TV Globo, no entanto, mostram que ela teria dado o depoimento após ser instruída por Monteiro, que tem milhões de seguidores em diferentes redes sociais.

Segundo o MPRJ, podem ser adotadas medidas para a remoção do vídeo da internet, sem que seja descartada a hipótese de ajuizamento de uma ação judicial para a obtenção de indenização por dano moral coletivo. Horas após a decisão da promotoria, Monteiro retirou as imagens de seu canal.

Na última semana, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) abriu um inquérito para apurar a conduta de Monteiro no vídeo. Os policiais querem saber se ele violou algum direito da menina. Os pais da criança também devem ser intimados a prestar esclarecimentos. Gabriel Monteiro será intimado a depor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil