Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Uma carteira de criptomoedas funciona como ferramenta de acesso Foto: Divulgação

Muitas dúvidas pairam na mente dos investidores modernos, principalmente quando se trata das criptomoedas. Uma das perguntas mais recorrentes é o que são carteiras de criptomoedas e como elas funcionam. Preparamos um guia para te auxiliar.

Antes de entender com mais propriedade o que é uma carteira de criptomoedas Portugal, é preciso entender suas funcionalidades e como operar dentro de uma. Logo, preparamos um guia para te auxiliar no passo a passo. Continue lendo para saber mais.

O que é uma carteira de criptomoedas?

Uma carteira de criptomoedas funciona como ferramenta de acesso. Ou seja, nela você pode realizar as suas transações com segurança, como receber e guardar suas criptomoedas.

Pensando nisso, as carteiras operam de modo legal e seguro, registrando suas operações no blockhain, possibilitando assim que você contabilize todas as suas transações.

Logo, uma carteira de criptomoedas serve como um controle de investimentos.

Existem vários modelos de carteiras de criptomoedas, como as Cold Wallets, as carteiras para dispositivos moveis e as hot wallets, dentre outras.

Hot Wallets – São carteiras online, que possibilitam uma maior praticidade de acesso. Contudo, são um pouco menos seguras por causa do ataque de hackers.

Carteiras para dispositivos móveis – Fornecem suporte para as criptomoedas, algumas com taxa 0%. São as carteiras mais populares e utilizadas.

Cold Wallets – De modo resumido, são carteiras off-line e são extremamente mais seguras diante do ataque de hackers. Os dados são armazenados em hardware que custa entre US$ 50 e US$ 300.

Quais as melhores carteiras de criptomoedas?

Agora que já sabemos como funcionam e o que são as carteiras de criptomoedas, vamos conhecer algumas das carteiras mais conhecidas e utilizadas por investidores.

Atomic Wallet

A Atomic Wallet é uma carteira de criptomoedas que funciona de modo descentralizado, suportando em média 500 moedas.

Pensando no ano vigente, a Atomic Wallet é a carteira de cripto mais utilizada pelos investidores, ademais, também é uma das melhores. Essa é a carteira mais recomendada para investidores iniciantes.

Trezor Model T

A Trezor é uma carteira que atua como plataforma, sendo, ao seu todo, uma wallet de hardware, também chamado de identificador digital.

No dispositivo, é possível realizar operações com segurança, como palavras-chave, não sendo necessário estar conectado a um computador ou aplicativo.

Além disso, a Trezor Model T pode ser a chave-mestra para todos os seus criptoativos.

MetaMask

A MetaMask é uma carteira de criptomoedas com armazenamento quente, sendo possível o acesso a partir da navegação a web.

Dessa maneira, a Meta é uma das carteiras mais utilizadas pelos investidores, mas por mais segura que seja, não é a principal em métodos de segurança, por ser passível de ataques hackers.

Ao acessar a sua MetaMask, é possível estar frente aos recursos da blockchain Ethereum através do seu navegador regular.

