Saúde Saiba quais são os repelentes mais indicados contra a dengue

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a Anvisa, o repelente precisa conter algumas substâncias específicas para combater o Aedes aegypt. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a alta no número de casos de dengue no Brasil, é preciso se proteger contra o Aedes aegypti. Entre as principais medidas para espantar o mosquito estão as barreiras físicas, como mosquiteiros e telas, e as barreiras químicas, como os repelentes e os inseticidas.

Fazer uso de repelentes é importante para evitar picada do transmissor da doença, mas os especialistas alertam: nem todos os produtos são efetivos contra o mosquito da dengue.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o repelente precisa conter algumas substâncias específicas para combater o Aedes aegypt.

Além da dengue, a fêmea dessa espécie também é responsável pela transmissão de doenças como zika e chikungunya.

A Anvisa ainda adverte que não existem produtos de uso oral, como comprimidos e vitaminas, com indicação aprovada para repelir o mosquito.

Especialistas informaram ao portal de notícias G1 quais são as substâncias mais indicadas contra o transmissor da dengue e o que funciona para espantar o mosquito.

– Quais repelentes afastam o mosquito da dengue? A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e a Anvisa recomendam que, para ser efetivo contra o mosquito da dengue, o repelente deve conter uma das seguintes substâncias: Icaridina 20-25% – duração de dez horas; DEET 10-15% – duração de seis a oito horas; e IR3535 – duração de até quatro horas.

Luiz Dario Sponholz, dermatologista da área de cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que essas substâncias estão presentes nos produtos em diferentes concentrações. Eles podem ser encontrados em forma de loção, creme ou spray – o que afeta diretamente na duração do efeito do repelente.

Os dermatologistas também reforçam que, apesar das durabilidades distintas dos produtos, não é recomendada a aplicação superior a três vezes por dia. O uso excessivo dos repelentes pode causar intoxicação.

Por sua efetividade durante uma maior quantidade de horas, a Icaridina 20-25% é a substância considerada mais efetiva para proteção contra o Aedes aegypt.

– Idades diferentes, cuidados diferentes: Apesar das três substâncias serem as mais indicadas contra o mosquito da dengue, nem todas são recomendadas para todas as faixas etárias.

Reinaldo Tovo, dermatologista e coordenador do núcleo de dermatologia do Hospital Sírio-Libanês, comenta que o uso de repelentes deve ser feito a partir dos seis meses de idade.

A depender da faixa etária, algumas substâncias são mais indicadas do que outras. veja abaixo.

– Crianças de seis meses a dois anos: IR3535, aplicar uma vez ao dia.

– Crianças entre dois e sete anos: IR3535, aplicar até duas vezes ao dia; Icaridina 20-25%, aplicar até duas vezes ao dia; e DEET infantil 6-9%, aplicar até duas vezes ao dia.

– Crianças a partir de sete anos: Icaridina 20-25%, aplicar até três vezes ao dia; IR3535, aplicar até três vezes ao dia; e DEET infantil 6-9%, aplicar até três vezes ao dia.

– Adultos, idosos e gestantes: Icaridina 20-25%, aplicar até três vezes ao dia; DEET 10-15%, aplicar até duas vezes ao dia; e IR3535, aplicar até três vezes ao dia.

“É importante que o rótulo seja sempre lido para saber se o produto é adequado para a pessoa que vai utilizá-lo, sendo criança ou adulto”, lembra o dermatologista Luiz Dario Sponholz.

Os especialistas ainda reforçam que pessoas que já estão contaminadas com o vírus também devem utilizar repelente. “Se a pessoa está com dengue e usa o repelente, ela vai fazer com que o Aedes aegypt não a pique e não transmita a doença para outras pessoas”, explica Reinaldo Tovo. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/saiba-quais-sao-os-repelentes-mais-indicados-contra-a-dengue/

Saiba quais são os repelentes mais indicados contra a dengue

2024-02-29