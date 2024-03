Inter Após vitória na Copa do Brasil, Inter volta aos treinos de olho no Gauchão

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

A preparação colorada para a partida contra o Juventude começou nessa quinta-feira (29). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após vencer o ASA de Arapiraca por 2 a 0 e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, a equipe do Inter voltou aos treinos de olho no próximo desafio pelo Campeonato Gaúcho. Neste sábado (2), O Colorado enfrenta o Juventude, às 16h30min, no estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada da fase de grupos do torneio estadual.

A preparação para a partida começou nessa quinta-feira (29) com a novidade da participação do meio-campista Fernando. O jogador realizou o primeiro treinamento no campo com os novos companheiros. O treinador Eduardo Coudet e sua comissão organizaram atividades mais leves para os atletas que iniciaram a partida em Arapiraca. O restante do elenco treinou com bola no gramado.

A equipe tem somente mais um dia de trabalho antes do próximo compromisso. Depois de vencer o Grêmio por 3 a 2 no último domingo (25), o Colorado somou 25 pontos na tabela e se isolou na liderança do Gauchão. O Grenal 441 foi disputado no Beira-Rio e contou com um público total de 47.197 mil pessoas.

Copa do Brasil

Em Arapiraca, Lucas Alario e Vitão decidiram o triunfo de 2 a 0 do Inter sobre o ASA-AL. Depois do jogo, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva na qual analisou o duelo e elogiou a atuação colorada.

“Estou muito contente com o grupo. Sempre falo, trabalha muito. É um grupo muito trabalhador, que quer vencer o tempo todo. Jogar de um jeito, estar convencido de como vai jogar, para além do plantel tático, do sistema ou o que seja, gera certa tranquilidade. Poder manter uma ideia e saber que pode acontecer de tomar um gol, pode acontecer qualquer circunstância dentro do jogo, mas o convencimento e o trabalho dentro do campo podem levar a dar certo sempre”, disse Coudet.

