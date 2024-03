Esporte Fórmula 1: Lewis Hamilton lidera dobradinha da Mercedes em segundo treino

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Heptacampeão anotou melhor volta da sessão à frente do colega de equipe, Russell. (Foto: Fórmula 1 via Getty Images)

Nada de RBR na frente. Ao menos nesta sexta-feira (1º) que abre a temporada 2024 da Fórmula 1, no GP do Bahrein. Depois de Daniel Ricciardo, foi a vez do heptacampeão Lewis Hamilton liderar o segundo treino livre da etapa, com volta de 1m30s374. O veterano da Mercedes puxou, ainda, a dobradinha da equipe ao contar com George Russell na segunda colocação. Fernando Alonso completou o top 3.

Hamilton, que foi nono colocado no treino anterior, desbancou a melhor volta de Leclerc nos dez primeiros minutos e dominou a sessão que encerrou o primeiro dia de atividades no Circuito de Sakhir. Já Russell registrou a segunda melhor volta nos 20 minutos finais.

Quem chegou mais perto de superar o heptacampeão nos 60 minutos de treino livre foi Carlos Sainz, quarto colocado ao fim da disputa; o espanhol chegou a estar a só 0s018 do veterano da Mercedes, cuja vantagem cresceu posteriormente.

Depois de se queixar de seu carro no TL1, Max Verstappen apareceu pouco nesta sessão; a meio segundo de Hamilton inicialmente, ele registrou um quarto lugar na sua primeira tentativa e subiu para terceiro após 20 minutos. Porém, perdeu terreno com a evolução das voltas de seus rivais, caindo para sétimo.

O tricampeão recebeu a bandeirada na sexta colocação à frente de Nico Hulkenberg. Ao treinar largadas depois do fim da sessão, voltou a se queixar de problemas para mudar a marcha do RB20.

Com os pneus macios como unanimidade e já de noite, nas condições em que serão disputadas a classificação e a corrida, Leclerc estabeleceu o tempo a ser batido e foi superado por Hamilton nos seis minutos iniciais. O veterano da Mercedes seguiu com o melhor tempo, diminuindo sua volta em 0s3 na metade do treino e chegando a ter 1s sobre o colega Russell.

Por outro lado, a vice-liderança foi mais disputada: nos 20 minutos do primeiro terço da sessão, Leclerc, que vinha atrás do heptacampeão, foi desbancado por Alonso em 0s6. O monegasco ainda diminuiu sua diferença para o rival da Aston Martin em quase meio segundo, posteriormente.

Russell e Sainz também passaram pela segunda posição; o espanhol chegando a apenas 0s018 de superar Hamilton. No entanto, o ferrarista viu o compatriota Alonso desbancá-lo com 24 minutos restantes no cronômetro. No terço final dos 60 minutos de disputa, foi a vez de Russell voltar a seguir o companheiro de equipe, 0s2 na frente do rival da Aston Martin.

Lando Norris terminou na última colocação do TL2. Segundo o CEO da McLaren Zak Brown, ele errou em sua tentativa final na sessão e abortou a volta.

