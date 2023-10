Brasil Saiba qual é a cidade do Brasil com maior proporção de mulheres na população

27 de outubro de 2023

Para este recorte, o IBGE considera apenas o sexo biológico dos entrevistados. (Foto: Reprodução)

Santos, no litoral paulista, é a cidade com o maior porcentual de mulheres do Brasil. Para cada grupo de 100 mulheres há 82 homens, de acordo com os novos dados do Censo de 2022 divulgados pelo IBGE. Dos 418 mil moradores da cidade em 2022 (o ano base da pesquisa), 54,68% eram do sexo feminino, o equivalente a cerca de 229 mil pessoas.

Os dados mostram ainda que, para cada 100 mulheres que moram em Santos, havia 82,89 homens em 2022, também a maior diferença do país. Na sequência na lista do Censo aparecem a baiana Salvador (83,81) e a paulista São Caetano do Sul (84,09). Também figuram na lista Aracaju (SE), Recife (PE), Porto Alegre e Vitória (ES) com maior proporção de mulheres do país.

Os dados do IBGE mostram um País majoritariamente feminino. Da população total de 203 milhões de habitantes, 104,5 milhões são mulheres e 98,5 milhões são homens, o que representa uma proporção de 94 homens para cada 100 mulheres.

Em linhas gerais, a população feminina supera a masculina no Brasil em razão da mortalidade menor das mulheres na comparação com os homens, afirmou Izabel Marri, gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE.

Essa tendência, disse a pesquisadora, pode ser reforçada pelas condições do mercado de trabalho em cada município. Segundo ela, as mulheres se concentram mais em grandes cidades pela disponibilidade maior de oportunidades de emprego. É o caso de Santos, avaliou Marri.

