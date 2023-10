Brasil Rio de Janeiro é o Estado brasileiro com maior proporção de mulheres

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, 52,8% da população fluminense é composta por mulheres. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Estado do Rio de Janeiro tem a maior proporção de mulheres do Brasil de acordo com informações colhidas pelo Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises sobre os dados por sexo e faixa etária foram divulgados nessa sexta-feira (27).

Segundo os números, 52,8% da população fluminense é composta por mulheres. Em contrapartida, 47,2% são homens, o que representa um crescimento total de 0,41% entre 2010 e 2022.

Além de ser o maior entre os estados, o percentual de mulheres no Rio também é superior às médias nacional (51,5%) e da região Sudeste (51,8%).

O Censo ainda evidenciou que, no estado, existem 89,4 homens para cada 100 mulheres, indicando uma razão de 89,4. Quando esse indicador é maior do que 100, significa que a populações tem um volume de homens superior ao de mulheres.

Conforme o levantamento, o município de Japeri se destaca com a maior razão de sexo do Estado, ou seja, aquele que tem proporcionalmente mais homens que mulheres. Já a cidade de Niterói tem o menor valor para esse indicador, tendo uma população feminina mais numerosa do que a masculina.

A idade mediana dos fluminenses, que separa a população em duas metades, uma mais velha e outra mais nova, aumentou de 32 para 37 anos de 2010 para 2022, estando atrás apenas do Rio Grande do Sul (38 anos).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/rio-de-janeiro-e-o-estado-brasileiro-com-maior-proporcao-de-mulheres/

Rio de Janeiro é o Estado brasileiro com maior proporção de mulheres

2023-10-27