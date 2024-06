Saúde Saiba qual o período do dia ideal para o exercício físico reduzir o açúcar no sangue

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Praticar atividade física no fim da tarde ou a noite ajuda a controlar o nível de glicose no sangue por tempo prolongado. (Foto: Freepik)

A prática regular de atividade física é fundamental para manter a saúde em dia. Mas estudo publicado recentemente na revista científica Obesity mostrou que o “quando” fazer exercícios é tão importante quanto o exercício em si, especialmente quando se trata de controlar os níveis de açúcar no sangue.

Pesquisadores da Universidade de Granada, na Espanha, analisaram dados de 186 adultos com sobrepeso e/ou obesidade. Os participantes tinham, em média, IMC de 32,9 e 47 anos de idade. Todos usaram um acelerômetro para monitorar o movimento e um monitor contínuo de glicose durante duas semanas.

O estudo classificou pessoas “ativas” aquelas que praticam entre 21,4 e 42,9 minutos de exercício por dia, e “muito ativas” como aquelas que praticam mais de 42,9 minutos de exercício por dia. Os resultados mostraram que os participantes do estudo que realizaram mais de 50% de seus exercícios moderados a vigorosos entre as 18h e a meia-noite observaram quedas significativas em seus níveis de glicose no sangue que duraram o dia todo – não apenas imediatamente após a conclusão do exercício.

Alcançar níveis mais baixos de glicose no sangue é uma estratégia importante para ajudar a combater o diabetes, especialmente em pessoas com sobrepeso.

“À medida que o campo avança em direção a prescrições de exercícios individualizados para diferentes condições crônicas, este estudo agora fornece insights adicionais além de apenas dizer aos pacientes para ‘se movimentarem mais’, mas em vez disso, para se movimentarem com a maior frequência possível e priorizarem o movimento da tarde para a noite, quando viável para regulação da glicose”, disse Renee J. Rogers. Rober, cientista sênior da Divisão de Atividade Física e Controle de Peso da Universidade do Kansas, que não esteve associado à pesquisa, em comunicado.

As descobertas do novo estudo estão alinhadas com pesquisas anteriores que mostram benefícios do exercício em determinados horários do dia. Um estudo mostrou, por exemplo, que encerrar uma sessão de exercícios cerca de duas horas antes de dormir pode melhorar significativamente o sono.

Outro demonstrou que mulheres que treinam de manhã têm maior probabilidade de perder gordura abdominal e baixar a pressão arterial, enquanto o treino noturno aumenta a força e a resistência da parte superior do corpo pode melhorar o humor geral. No mesmo estudo, homens que treinaram à noite puderam reduzir a pressão arterial, queimar mais gordura e reduzir o risco de doenças cardíacas.

No que diz respeito à saúde dos ossos, não importa quando você se exercita, mas se você escolher o mesmo horário todos os dias, aumenta a probabilidade de manter os ossos saudáveis.

“Nossos resultados destacam a importância do campo da prescrição de exercícios de precisão”, disse o coautor do estudo Jonatan R. Ruiz. “Na prática clínica, o pessoal médico e esportivo certificado deve considerar o horário ideal do dia para aumentar a eficácia do exercício. e programas de atividade física que eles prescrevem.”

