Saúde Estes são os quatro tipos de pessoas que não devem tomar café em hipótese alguma

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Apesar de ser uma bebida muito consumida diariamente, é preciso ter cuidado para saber se isso causará problemas de saúde. (Foto: Reprodução)

Uma das bebidas mais consumidas para acompanhar o café da manhã, ou um bate-papo agradável com amigos e familiares, é o café. Ele é considerado uma fonte de energia para começar o dia ou para dar continuidade a um dia difícil e, por isso, é consumido por muitas pessoas que precisam de um empurrãozinho adicional para se sentirem bem. Porém, há pessoas que não devem consumir esta bebida, pois podem ter consequências para a sua saúde.

Veja, abaixo, quem deve evitá-la:

* Mulheres grávidas

Quando a mulher está grávida, ela tem muitas mudanças significativas em seu corpo e a alimentação é essencial para o bom desenvolvimento do bebê, pois tudo o que ela consome afetará direta ou indiretamente o seu bebê. O consumo de café nesta fase, segundo a OMS, retarda a eliminação da cafeína do sangue da mulher e o principal composto do café – a cafeína – pode atravessar a placenta e ser metabolizado no feto de forma muito mais lenta.

Outros estudos sugerem que a ingestão de café por mulheres grávidas pode causar perda de peso no bebê, parto prematuro ou morte fetal.

* Pessoas com problemas gastrointestinais

O café também pode ser considerado um alimento irritante e por isso quem sofre de úlcera ou gastrite deve evitar o seu consumo, pois alguns podem sentir dores e azia, devendo considerar a ingestão de outros tipos de bebidas.

* Pessoas com transtornos de ansiedade

É sabido que o café é um estimulante do sistema nervoso central e, por isso, muitas pessoas o ingerem para ter energia quando o trabalho exige. No entanto, em certas pessoas, o café pode aumentar a ansiedade. Segundo o Hospital Clínico de Barcelona, ​​na Espanha, o consumo de estimulantes por longos períodos de tempo, incluindo a cafeína, pode aumentar os episódios de ansiedade. Entre os sintomas que podem ocorrer estão ataques de pânico e nervosismo.

* Pessoas com problemas cardíacos

Por ser um estimulante, o café pode aumentar a frequência cardíaca e é por esse motivo principal que não é recomendado para pessoas com arritmias, hipertensão e outros problemas cardíacos. Portanto, é melhor que as pessoas mais sensíveis e com esses problemas evitem o consumo desta bebida ou consultem um especialista se existe uma quantidade recomendada que possam ingerir sem causar problemas.

Para saber se você pode consumir café sem restrições ou com moderação, é necessário consultar um médico para saber se não terá nenhum desses efeitos à saúde.

