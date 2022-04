Ciência Saiba quanto custa uma viagem para o espaço

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Em 2021, o setor de turismo inaugurou uma nova era: a espacial. (Foto: Reprodução)

Em 2021, o setor de turismo inaugurou uma nova era: a espacial. A SpaceX, do bilionário Elon Musk, enviou quatro civis para a órbita do planeta pela primeira vez, bem como as empresas Virgin Galactic e Blue Origin.

As conquistas mostraram que os milionários do planeta estão dispostos a gastar dinheiro para conhecer as fronteiras do planeta. E não é pouco. Uma viagem pode custar entre R$ 580 mil e R$ 280 milhões.

Confira a seguir os seis principais pacotes oferecidos para fora do planeta com preços levantados pelo site Observer.

Space Perspective

Por meio de uma cápsula pressurizada, a Space Perspective promete viagens de duas horas em altitudes de 30 quilômetros. A aeronave tem espaço pra oito tripulantes, bar, banheiros e janelas projetadas exclusivamente para o passeio. Para embarcar, não serão necessários treinamentos especiais.

— Preço: R$ 582 mil

— Altitude: 30 quilômetros

— Data disponível: 2024

Virgin Galactic

Quem busca uma experiência mais autêntica, pode preferir o pacote da Virgin Galactic. A pioneira no turismo espacial oferece voos de 90 minutos pela atmosfera terrestre. Cada lançamento pode transportar até 4 passageiros, e a empresa quer realizar três viagens por mês em 2023.

— Preço: R$ 2 milhões

— Altitude: 50 km

Blue Origin

A Blue Origin oferece um voo suborbital em um foguete real até a linha Kárman, a fronteira final entre o planeta e o espaço. Entretanto a empresa ainda não precificou as viagens. Todos os bilhetes até agora foram vendidos em leilão, e os assentos saíram por US$ 28 milhões. Espera-se que com a padronização dos valores, o preço final reduza.

— Preço: R$ 130 milhões

— Altitude: 100 km

SpaceX

A veterana SpaceX está acostumada a transportar astronautas da Nasa, que paga 55 milhões de dólares por vaga nas missões regulares. O pacote oferecido para civis é, portanto, o mais genuíno no que diz respeito à exploração espacial.

A bordo da cápsula Dragon modificada, os turistas passam três dias orbitando o nosso planeta, em altitudes de 574 quilômetros – acima da Estação Espacial Internacional (EEI).

— Preço: R$ 256 milhões

— Altitude: 574 km

Axiom Space/SpaceX

Neste ano, uma nova missão será enviada pela Axiom Space: três passageiros irão passar 10 dias a bordo da EEI, com direito a visita aos laboratórios de pesquisa. O lançamento será feito pela SpaceX.

— Preço: R$ 256 milhões

— Altitude: 408 km

— Data disponível: 2022

Roscosmos

Se você é contra a exploração espacial feita por empresas privadas, a agência russa também tem pacotes semelhantes aos da Axiom Space. Em 2021, a Roscosmos enviou uma equipe de cinema para a EEI para gravar um filme no espaço pela primeira vez. Com estadia de 12 dias, os lançamentos são feitos no Cazaquistão e os bilhetes vendidos pela americana Space Adventures.

— Preço: R$ 256 milhões

— Altitude: 408 km.

