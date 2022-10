Economia Saiba quanto rendem 10 mil reais em CDB, Tesouro Direto e poupança com a Taxa Selic a 13,75%

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Poupança voltou a superar a inflação, mas não se tornou necessariamente um bom investimento. (Foto: Getty Images)

Pela segunda vez consecutiva neste ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos investidores, que têm aproveitado o momento para alocar seus recursos em renda fixa.

As aplicações dessa classe tiveram seus ganhos turbinados pela alta da Selic, movimento que vem ocorrendo desde 2021. Até mesmo a poupança, que há muitos anos não registrava rendimento real positivo, voltou a ter rentabilidade superior à inflação.

Considerando o cenário atual com a Selic a 13,75% ao ano, quanto rende uma aplicação de R$ 10 mil em CDB, Tesouro Direto e poupança após 12 meses?

A poupança segue sendo a opção menos vantajosa para o investidor dentre as selecionadas. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a caderneta tem rentabilidade de 6,17% ao ano, mais a variação da TR (Taxa Referencial).

Já as demais aplicações pós-fixadas continuam vendo seu retorno aumentar na esteira da taxa básica d juros. Mesmo não sendo isentos do Imposto de Renda, como é o caso da poupança, títulos do tipo Tesouro Selic ou CDBs podem render mais que a caderneta.

Numa aplicação que rendesse o equivalente a 100% do CDI – indicador que sempre caminha muito próximo da própria Selic – o retorno do investidor seria maior. Em um ano, obteria 11,26%, já considerando o desconto de 17,5% do Imposto de Renda. O valor de R$ 10 mil, portanto, produziriam R$ 1.126,13 de rendimento.

Já uma aplicação com rentabilidade prometida de 120% do CDI teria um rendimento de 13,51% ao ano – levando o investimento de R$ 10 mil a render R$ 1.351 adicionais. O número também já deduz o Imposto de Renda.

Significa que mesmo não sendo isentos de tributação, como a poupança, títulos do tipo Tesouro Selic ou CDBs disponíveis nas instituições financeiras podem render acima da caderneta.

Em plataformas de investimento, é possível encontrar papeis com rentabilidade de até 120% do CDI, taxa muito próxima à Selic. Contudo, vale lembrar que aqueles com maior retorno não costumam ter liquidez diária, ou seja, só podem ser resgatados após seu vencimento.

A taxa de custódia do Tesouro Selic, cobrada pela B3, está zerada atualmente para aplicações inferiores a R$ 10 mil.

Os retornos mais atrativos também costumam ser oferecidos por instituições com risco de crédito mais elevado. Assim, é importante considerar a nota de crédito da instituição emissora do papel desejado antes de investir.

Também vale lembrar que há investidores que não abandonam a poupança porque ela supostamente é uma alternativa sem riscos. No entanto, ela oferece mesmo risco de um CDB, a possibilidade de inadimplência do banco, que é considerado baixo.

