Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Galípolo, de 42 anos, é o atual diretor de Política Monetária do BC. Foto: Washington Costa/MF

O governo federal assinou nesta segunda-feira (30) o termo de posse dos novos diretores do Banco Central (BC) e de seu novo presidente, Gabriel Galípolo. Os nomeados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumem seus novos postos após publicação do decreto de nomeação no Diário Oficial da União (DOU), e somente a partir de 1º de janeiro de 2025, conforme previsto em lei.

Galípolo, de 42 anos, é o atual diretor de Política Monetária do BC. Sua cadeira será cedida a Nilton José Schneider David, atual chefe de Operações de Tesouraria do Bradesco.

Formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Gabriel Muricca Galípolo será o mais jovem presidente do BC neste século, aos 42 anos. Antes da indicação à diretoria do BC, Galípolo integrou o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad como secretário-executivo, o número 2 da pasta. Sua proximidade com o Executivo foi alvo de questionamentos por parte do mercado financeiro.

Em seu currículo, consta também a fundação, em 2009, da Galípolo Consultoria, da qual foi sócio-diretor até 2022. Entre 2017 e 2021 foi presidente do Banco Fator. Professor do MBA de PPPs e Concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP-SP), Galípolo também é membro dos conselhos Superior de Economia e de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); além de pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI).

De 2006 a 2012, o futuro presidente do BC atuou como professor da graduação da PUC-SP em disciplinas como Economia Brasileira Contemporânea, Macroeconomia, Economia para Relações Internacionais, Introdução à Ciência Política, História do Pensamento Econômico, Economia Política, dentre outras.

Galípolo é próximo de Luiz Gonzaga Beluzzo, um dos economistas mais afinados ao PT. A parceria rendeu três publicações: “Dinheiro: o Poder da Abstração Real”, “A Escassez na Abundância Capitalista” e “Manda Quem Pode, Obedece Quem tem Prejuízo”.

A carreira como servidor público vem de longa data. Trabalhou com a área de Transportes Metropolitanos até assumir, em 2007, a chefia da Assessoria Econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos.

Em 2008, passou a servir como diretor da Unidade de Estruturação de Projetos e PPPs da Secretaria de Economia e Planejamento do estado de São Paulo. Serviu quando José Serra (PSDB) era governador do Estado. A proximidade com a atual gestão se dá desde o período anterior a posse. Durante a transição, interlocutores afirmam que Galípolo participou dos debates sobre a PEC, defendendo uma menor elevação dos gastos e a definição clara sobre quanto seria destinado para cada área.

Foi entusiasta de um modelo que cria uma regra que controla o gasto, mas com espaço para que o valor evolua além da inflação, limitado ao crescimento do PIB para não aumentar o tamanho do estado na economia.

Galípolo se aproximou de Lula em 2021, após ter participado de uma live com o petista ao lado de outros integrantes do mercado financeiro. Segundo fontes do PT, na ocasião, Lula gostou de ouvir de Galípolo que nem todo o mercado era contrário a sua volta ao Planalto e alinhado ideologicamente ao então presidente, Jair Bolsonaro (PL); mas sim que os profissionais que atuam nesse meio querem fazer negócios, independentemente da linha política do mandatário.

No final de 2021, Lula convidou Galípolo para participar do Natal dos Catadores. Já no palco, anunciou que havia levado um banqueiro para conhecer os catadores de São Paulo. Ao longo do atual mandato, Lula reafirmou que Galípolo era um “menino de ouro” e defendeu sua responsabilidade junto do BC. Sua nomeação para substituir Roberto Campos Neto foi oficializada em 28 de agosto, e aprovada pelo Senado no dia 8 de outubro. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

