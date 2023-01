Política Saiba quem é José Aldo, o anfitrião de Bolsonaro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

José Aldo, de 36 anos, é considerado um dos maiores lutadores da história do UFC. (Foto: Reprodução/Instagram)

Causou surpresa no mundo político e também no segmento esportivo a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficaria hospedado na residência do lutador José Aldo, em suas “férias” nos Estados Unidos.

José Aldo da Silva Oliveira Júnior, de 36 anos, nascido em Manaus (AM), é considerado um dos maiores lutadores da história do UFC. Foi bicampeão da categoria peso-pena e o último campeão peso-pena do extinto World Extreme Cagefighting (WEC). Em 2010, recebeu o prêmio World MMA Awards de “Lutador do Ano”.

Sua trajetória é tão vitoriosa que chegou a ser retratada no filme Aldo – Mais Forte que o Mundo, de 2016. Ainda criança, partiu para o Rio de Janeiro sozinho em busca do sonho de lutar jiu-jitsu. Morou numa academia e chegou a passar fome.

Considerado o rei do peso-pena, no UFC e no WEC, Aldo fez a sua última luta no dia 20 de agosto de 2022, e agora estuda convites para dedicar-se apenas ao boxe. Mas o fato mais determinante para o fim do “reinado” de Aldo no UFC foi a sua derrota, sete anos atrás, para Conor McGregor, em Las Vegas-EUA.

Em 12 de dezembro de 2015, num dos nocautes mais emblemáticos (e inesperados) da história do Ultimate, após anos de invencibilidade, Aldo sucumbiu em apenas 13 segundos diante do irlandês que tomou-lhe o cinturão do peso-pena.

Vizinhos

Ao falar o nome de Orlando, qualquer um pensa no Mickey, na Minnie ou em outros personagens infantis. Mas, para muitos brasileiros, como José Aldo, o lugar também é morada. Entre os “vizinhos” do lutador, estão os cantores sertanejos. O novo endereço gera até conteúdo para o YouTube, como é o caso da cantora Simone Mendes, ex-dupla de Simaria, que fez um tour pela habitação para os fãs conhecerem. Outros artistas também têm casa na cidade, como a atriz Larissa Manoela, o influenciador Luccas Neto e o apresentador Silvio Santos. A casa de Simone, irmã e dupla sertaneja de Simaria, gerou conteúdo para seus seguidores durante diferentes etapas de sua construção: vídeos publicados por ela própria foram feitos durante as obras, vistorias e, por fim, na “inauguração” da mansão. A cantora apresentou a residência, que, além de luxuosa e espaçosa, tem cômodos temáticos, como quartos inspirados no cantor Michael Jackson, na série Harry Potter e em personagens da Disney, como a dedicada ao personagem “Mickey”. Não é só Simone quem pôs a mão na massa na hora de divulgar detalhes sobre sua residência no exterior. O ator e influenciador digital Luccas Neto fez para o seu próprio canal no YouTube um vídeo com sua nova casa em Orlando, há dois anos: a “Netoland”, como autodenominou. O tour pela casa mostrando salão de jogos, com direito a mesa de pinball e hóquei de mesa, além de um unicórnio em tamanho grande geraram 9,3 milhões de visualizações no YouTube. Já a mansão da atriz Larissa Manoela foi palco para o vídeo de um canal voltado para turistas e futuros moradores que querem conhecer melhor a cidade de Orlando. Dentro da mansão o que chamava a atenção eram os quartos temáticos: eles faziam referências aos trabalhos da atriz, hoje com 21 anos, na época em que ainda era mirim. São quartos sobre as personagens Isabela e Manuela, da versão brasileira da novela “Cúmplices de um Resgate”, e de Maria Joaquina, interpretada pela atriz em “Carrossel”. O vídeo somou 1,66 milhão de visualizações. Neste ano, a atriz comprou uma nova mansão na cidade, ao custo de R$ 6 milhões, segundo o portal Metrópoles. Outra personalidade brasileira que tem uma mansão como atração nos arredores da Disney é o apresentador e empresário Silvio Santos. Um canal do YouTube percorreu um condomínio só para registrar que estavam na porta do “homem do baú”.

