Tecnologia Saiba quem é Linda Yaccarino, nova presidente-executiva do Twitter escolhida por Elon Musk

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Executiva vem de conglomerado de mídia, coleciona prêmios e aparece em página de "ex-alunos ilustres" da Universidade Estadual da Pensilvânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

O bilionário Elon Musk escolheu Linda Yaccarino, ex-NBCUniversal, para assumir o cargo de presidente-executiva do Twitter.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter. Ela focará principalmente em operações de negócios, enquanto eu me concentro em design de produtos e novas tecnologias”, disse o empresário na sexta-feira (12).

Linda Yaccarino se formou na Universidade Estadual da Pensilvânia em 1985, onde também foi premiada com o “Alumni Fellow Award”, concedido a ex-alunos que se tornaram referência em sua área de atuação. Ela também ganhou um perfil na página de “ex-alunos ilustres” da instituição.

Linda entrou no conglomerado de mídia NBCUniversal em 2011 e era presidente global de publicidade e parcerias. Antes, passou pela Turner Entertainment, onde foi vice-presidente de vendas e aquisição por quase 20 anos, segundo informações em seu LinkedIn.

Yaccarino conta que, durante a passagem pela NBCUniversal, sua equipe firmou parceria com grandes empresas, como Apple, Google, Snapchat, Twitter e BuzzFeed, gerando mais de US$ 100 bilhões em vendas de anúncios.

“Ela e sua equipe global de 2 mil membros ajudam a conectar marcas emergentes e estabelecidas a centenas de milhões de espectadores, gerando impacto econômico em todos os setores”, dizia a NBCUniversal em sua página de líderes.

“Em outras palavras, Yaccarino reformulou o negócio de publicidade para o século 21”, afirmou a empresa.

Linda também coleciona prêmios: foi reconhecida como “Top 10 People Transforming Advertising” do Business Insider; “As Dez Mulheres Mais Poderosas da TV”, da Adweek, “Power Women of New York”, da Variety, entre outros.

Em 2018, foi nomeada pelo então presidente dos Estados Unidos Donald Trump para ter um mandato de dois anos no Conselho de Esportes, Fitness e Nutrição. Também atuou perto do governo Biden, em 2021, para criar uma campanha de vacinação contra o coronavírus, segundo o jornal “The Washington Post”.

A executiva é vista com bons olhos pelo setor da publicidade. “Linda demonstrou confiança e inovação ao trazer novos parceiros para a NBCUniversal”, disse Greg Kahn, presidente-executivo da consultoria GK Digital Ventures Media.

“O Twitter precisa de credibilidade junto à comunidade publicitária”, completou.

“Seria minha primeira escolha, e minha única escolha, para salvar a plataforma das mãos de seu dono”, disse Lou Paskalis, um executivo de longa data da indústria de publicidade.

