Saiba quem é Mary Hellen, a jovem presa com mais dois brasileiros por tráfico de drogas na Tailândia e que corre o risco de ser condenada à morte

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Mary Hellen Coelho Silva foi detida com mais dois homens brasileiros no aeroporto de Bangkok com 15,5 quilos de cocaína. (Foto: Reprodução)

Jovem de 21 anos, moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, e, atualmente, presa na Tailândia. Mary Hellen Coelho Silva foi detida com mais dois homens brasileiros no aeroporto de Bangkok com 15,5 quilos de cocaína. Os três são investigados por tráfico internacional de drogas.

A prisão de Mary Hellen aconteceu no dia 14 de fevereiro, após um voo com escalas que saiu de Curitiba (PR). Ela chegou ao país asiático junto com um dos outros presos, um homem de 27 anos.

Mary Hellen Coelho Silva nasceu em setembro de 2000 no Rio de Janeiro. Antes de embarcar para a Tailândia, morava com a mãe e seus quatro irmãos em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, onde foi criada. A mãe de Mary luta contra um câncer de útero.

Antes de ser presa por tráfico de drogas na Tailândia, Mary Hellen trabalhava em uma churrascaria de Pouso Alegre com carteira assinada. A irmã dela, Mariana Coelho, informou que a irmã pediu demissão alguns dias antes de viajar para Curitiba.

Foi Mariana quem recebeu um áudio da irmã pedindo para que um advogado no Brasil mande-a para responder pelo crime aqui.

A família não sabia do envolvimento dela com as drogas. Segundo Mariana, ela tinha informado que iria viajar para Curitiba, mas não contou o motivo. A irmã pensava que ela teria ido ao encontro de um possível namorado.

Uma das amigas de Mary Hellen, Angelique Sanches, contou que sabia que a amiga fumava maconha. Em entrevista ao g1, ela contou que a jovem viajava bastante pelo Brasil, mas que esta foi a primeira vez que Mary fez uma viagem internacional. Assim como a irmã de Mary Hellen, Angelique também não sabia que a jovem iria para a Tailândia.

Mariana e Angelique contaram que Mary Hellen é uma jovem esperta e inteligente. Ela retomou seus estudos e faz aulas de direção em uma autoescola da cidade. Para a irmã e a amiga, Mary Hellen foi enganada ou induzida a ir para a Tailândia.

“Ela jamais iria para um lugar onde há pena de morte. Ela não iria arriscar tudo por isso. Se ela tivesse ciente de onde iria, ela não teria ido. E se eu soubesse, não teria deixado ela ir”, afirmou Angelique.

Junto com a irmã Mariana, Mary Hellen produz bolos para vender. Elas sonham em abrir uma loja para profissionalizar o negócio da família.

Entenda o caso

A droga estava escondida dentro de um compartimento oculto das três malas que eles carregavam. Os funcionários da alfândega encontraram com eles 9 kg de cocaína. O restante da droga estava com o outro suspeito, que foi preso horas depois.

O Itamaraty informou que, por meio da embaixada de Bangkok, acompanha a situação e presta toda assistência aos brasileiros.

A Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade e das circunstâncias. As informações são do portal de notícias G1.

