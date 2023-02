Política Saiba quem é o delegado que investigou o caso da facada em Bolsonaro e que vai assumir a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2023

Rodrigo Morais Fernandes, de 49 anos, também participou das investigações sobre a falsa vacinadora de Belo Horizonte. (Foto: Reprodução)

Nascido em Belo Horizonte (MG), Rodrigo Morais Fernandes, de 49 anos, está há duas décadas na Polícia Federal (PF). Neste período, esteve à frente de casos de repercussão internacional, como os inquéritos que investigaram a facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, então candidato à Presidência da República, e as investigações sobre a falsa vacinadora, na capital mineira.

Fernandes é graduado em direito pela Faculdade Milton Campos, em Minas Gerais. É especialista em inteligência de estado e inteligência de segurança pública pela Universidade Newton de Paiva, além de ser especialista em direito público e especialista em direito processual pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro.

Currículo

No currículo, acumula experiência em funções e Estados diferentes. Foi chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, em Manaus (AM), chefe do Núcleo de Operações, em Porto Alegre (RS) e chefe do Núcleo de Inteligência de Minas Gerais.

Fernandes foi integrante da Comissão que elaborou o Manual de Planejamento e Gestões de Operações da Polícia Federal. Exerceu a função de Diretor de Inteligência da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – responsável pela segurança da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Ele também chefiou a Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Diretoria Executiva, em Brasília, o Setor de Inteligência Policial de São Paulo, e foi professor de Planejamento Operacional da Academia Nacional de Polícia.

Ainda em Minas, foi chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, chefe do Setor de Inteligência Policial, delegado Regional de Combate ao Crime Organizado e, por fim, assessor de Inteligência da Assessoria de Inteligência Integrada da Secretaria de Defesa Social.

Em 2021, ele foi enviado para os Estados Unidos para atuar por dois anos como oficial de ligação da PF junto a uma força-tarefa no escritório do Homeland Security Investigations, braço investigativo do Departamento de Segurança Interna do governo norte-americano.

Nova função

O delegado Rodrigo Morais foi designado para assumir a Diretoria de Inteligência da PF do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A nomeação, assinada pelo Ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (13).

