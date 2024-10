Política Saiba quem é o prefeito eleito mais velho do Brasil, com 88 anos; e o mais novo, com 21

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Enquanto Coronel Elói representa a experiência, o jovem Juninho de Marinalva simboliza a inovação e energia da nova geração de políticos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As eleições municipais de 2024 trouxeram algumas surpresas e destacaram a diversidade de perfis entre os prefeitos eleitos pelo Brasil. No Piauí, Coronel Elói emergiu como uma figura notável ao se tornar o prefeito mais velho eleito no País. Aos 88 anos de idade, ele conquistou a confiança dos eleitores de Barro Duro, demonstrando que a experiência ainda é um fator valorizado na política local.

Coronel Elói, conhecido por sua carreira na Polícia Militar e como advogado, venceu uma disputa acirrada, garantindo sua reeleição com apenas 32 votos de vantagem sobre a adversária Cleia Abreu. Essa vitória apertada reflete tanto seu legado na cidade quanto os desejos por renovação representados por seus oponentes. O feito realça a ideia de que cada voto conta.

Enquanto Coronel Elói representa a experiência, o jovem Juninho de Marinalva simboliza a inovação e energia da nova geração de políticos. Com 21 anos, eleito prefeito de Curral Novo do Piauí, Juninho alcançou a impressionante marca de 99,1% dos votos. Estudante, ele está agora no centro das atenções como exemplo de renovação política, quebrando barreiras e desafiando preconceitos sobre a juventude no poder.

Juninho não está sozinho na categoria de prefeitos jovens; outros dois candidatos de 21 anos também foram eleitos: Pedro Allan, em Pacujá, no Ceará, e Eduardo do Alex, em Heliodora, Minas Gerais. A preferência por líderes mais novos revela um desejo de mudança e a esperança de que novas ideias possam levar a melhorias significativas nas comunidades locais.

Perfil

Neste ano, um total impressionante de aproximadamente 15 mil candidatos disputaram o cargo de prefeito em todo o Brasil, mostrando o fervor democrático do País. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria dos prefeitos eleitos está entre 46 e 65 anos, com 2.867 representantes. Em seguida, aparecem aqueles com idades entre 26 e 45 anos, totalizando 2.087 prefeitos.

A inclusão de prefeitos jovens e de mais idade nas administrações municipais tem implicações significativas para a governança local. Enquanto prefeitos mais velhos, como Coronel Elói, trazem uma bagagem de experiência e sabedoria acumulada, jovens como Juninho representam a vanguarda em termos de inovação e abordagens dinâmicas para problemas antigos. Essa mistura de gerações na política local pode criar uma sinergia poderosa, capaz de lidar com desafios de maneira mais eficiente e abrangente.

Essa diversidade também indica uma transformação na forma como os eleitores brasileiros estão enxergando seus líderes municipais. Eles estão equilibrando o desejo por continuidade com a necessidade de mudança, colocando fé tanto em veteranos quanto em estreantes no cenário político.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/saiba-quem-e-o-prefeito-eleito-mais-velho-do-brasil-com-88-anos-e-o-mais-novo-com-21/

Saiba quem é o prefeito eleito mais velho do Brasil, com 88 anos; e o mais novo, com 21

2024-10-07