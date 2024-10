Política Aos 90 anos, o candidato mais velho eleito no Brasil concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Zé Costa (MDB) foi eleito vice-prefeito de Monte Horebe, na Paraíba. (Foto: Reprodução)

O aposentado Zé Costa (MDB) foi eleito vice-prefeito de Monte Horebe, na Paraíba, em sua primeira disputa nas urnas por um cargo político, tornando-se o candidato mais velho do Brasil a ser eleito (contando-se todos os cargos) nos pleitos municipais realizados no domingo (6).

Ele nasceu em 1º de agosto de 1934 e tem 90 anos, 2 meses e 7 dias de vida. Zé Costa afirmou que sempre atuou na administração pública, mas essa é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo: “A primeira eleição de que participei na minha vida foi exatamente aos 90 anos; foi essa que aconteceu aqui”.

Ele explica que foi convidado pelo atual prefeito, Marcos Eron (MDB), para concorrer ao cargo de vice-prefeito. Conforme Zé Costa, havia uma dificuldade para determinar o nome que iria assumir a posição na chapa, e ele próprio duvidou se daria certo, por ter um perfil mais técnico.

Zé Costa também nunca sonhou ou pensou em ocupar um cargo político, mas foi convencido de que teria um papel importante na campanha. Foi assim que ele se tornou o vice da chapa da prefeita eleita, Milena (MDB), que tem apenas 26 anos. A diferença entre eles é de 64 anos.

“A campanha política foi difícil em parte, mas a candidata a prefeita, que era nova e disponível, eu disse a ela que poderia ficar à frente da campanha. Mas, na hora que ela precisasse, eu estaria à disposição para articular ou falar com eleitores. Isso foi feito”, explicou Zé Costa.

Zé Costa é apenas algumas semanas mais velho que Rozarinho (União Brasil), eleita vice-prefeita do município maranhense de Cajapió, que nasceu em 27 de setembro de 1934 e tem 90 anos, 1 mês e 10 dias de vida.

De acordo com as estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), outros 11 candidatos de todo o Brasil são mais velhos do que Zé Costa e Rozarinho, mas esses não foram eleitos.

O candidato mais velho entre eleitos e não-eleitos foi David Orlandi (PCO), candidato a prefeito de Embu das Artes que conquistou 172 votos (0,12%) e que tem 96 anos, 4 meses e 18 dias. Ele nasceu em 19 de maio de 1928.

Vitória

O aposentado Zé Costa nasceu em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba, mas foi eleito por Monte Orebe. Ele é servidor público aposentado.

Com pouco mais de 90 anos, ele compôs chapa com Milena (MDB), eleita prefeita aos 26 anos, 8 meses e 10 dias. A chapa Milena/Zé Costa conquistou 2.459 votos, o que correspondeu a 68,67% dos votos válidos do município.

A dupla derrotou a chapa encabeçada por Padre Gilberto, que teve 1.122 votos (31,33% dos votos válidos).

2024-10-07