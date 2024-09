Geral Saiba quem era esperado e não foi ao Desfile de 7 de setembro em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

O presidente Lula chegou à Esplanada às 8h45min e desfilou em carro aberto até o palanque de autoridades. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesse sábado (7) do desfile cívico-militar de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), ao lado de diversas autoridades. As ausências mais notadas no evento foram as do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), da primeira-dama, Janja da Silva, e dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A primeira-dama foi convidada pela xeica do Catar, Mozha bin Nasser al-Missned, para participar da 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques, em Doha.

O presidente Lula chegou à Esplanada em carro aberto, o Rolls-Royce presidencial tradicionalmente usado nesta cerimônia, após passar em revista as tropas próximo ao Palácio do Planalto.

Ele foi recebido pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, e pelos comandantes das três Forças Armadas.

Na tribuna de honra do evento, marcaram presença ao lado de Lula o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e os ministros da Corte Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zannin e Edson Fachin.

Também estavam na tribuna o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; e os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; das Mulheres, Cida Gonçalves; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; da Cultura, Margareth Menezes.

Também marcaram presença o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Ambos prestigiaram a homenagem que a festividade fez ao Estado afetado pelas fortes chuvas em maio.

Estudantes de escolas públicas do Distrito Federal desfilaram em vestes tradicionais gaúchas para homenagear o Estado, os profissionais e os voluntários que trabalharam nos resgates e reconstrução do Estado. Viaturas e servidores das forças de segurança do RS também passaram pela Esplanada durante o evento.

O governador Eduardo Leite acompanhou a celebração do Dia da Independência ao lado do marido, Thalis Bolzan. “Além de ser uma homenagem ao Rio Grande do Sul, é uma homenagem também à própria população brasileira pela sua solidariedade, pelos melhores valores que podem unir o nosso povo e que são exaltados neste 7 de Setembro. Tudo isso acabou sendo traduzido ao longo desses últimos meses na forma do apoio ao Rio Grande do Sul. A homenagem nos sensibilizou muito, nos deixou bastante emocionados e, sem dúvida nenhuma, é uma deferência justa a todos aqueles que se mobilizaram”, afirmou Leite.

No fim do desfile, houve a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com uma demonstração de acrobacias no céu por pilotos da Aeronáutica. As informações são da Agência Brasil e do Palácio Piratini.

