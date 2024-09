Geral Atriz gaúcha Maidê Mahl continua internada em estado grave em UTI de hospital em São Paulo

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

A atriz e modelo Maidê Mahl ficou desaparecida por três dias até ser encontrada debilitada nesta última semana pela polícia de São Paulo. (Foto: Reprodução)

A atriz e modelo gaúcha Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias até ser encontrada debilitada nesta última semana pela polícia de São Paulo, continuava internada nesse sábado (7) em estado grave, mas estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). É o que informou o boletim divulgado à tarde pelo Hospital das Clínicas (HC) sobre o estado de saúde da artista.

De acordo com o documento, “o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl não apresentou alterações relevantes em seu quadro clínico nas últimas 24 horas. Ela segue em estado grave e estável, necessitando de suporte intensivo”.

A atriz havia sumido na segunda-feira (2) e foi encontrada na quinta-feira (5). Desde então está internada na UTI do HC.

Até sexta-feira (6) a equipe médica que a atendeu avaliava a possibilidade de operá-la. Quando deu entrada no hospital, ela chegou a ser sedada e entubada.

De acordo com informações do portal de notícias G1, a suspeita é a de que Maidê possa ter ingerido algum produto tóxico que lhe fez mal. Foram encontradas embalagens no local onde ela estava que passarão por perícia para saber que substâncias tinham.

Maidê tem 31 anos, é gaúcha e mora com amigos num imóvel alugado na capital paulista. Ela havia sido vista pela última vez em Moema, bairro nobre da Zona Sul da cidade.

Amigos e familiares iniciaram então uma campanha nas redes sociais para propagar o caso, espalhando cartazes com o rosto da atriz em que clamavam por “qualquer informação” sobre ela.

A artista foi encontrada sozinha e abatida dentro do quarto de um hotel também na Zona Sul de São Paulo. Em seguida, foi levada de ambulância para o hospital, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

“Está viva. Muito lesionada e com respiração fraca, sendo reanimada. Está sendo levada para um hospital nesse momento”, chegou a dizer na quinta-feira a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

“O caso segue em investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Durante as diligências no local, não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto onde a vítima foi localizada. As investigações prosseguem visando ao esclarecimento dos fatos”, informa a pasta da SSP.

Na manhã de sexta-feira (6), a atriz Michelle Rodrigues, amiga de Maidê, afirmou que a artista estava melhorando. “As últimas informações: Ela está no hospital sendo bem atendida, bem cuidada, bem assistida. Agora é a gente torcer para que ela se recupere o mais rápido possível”, contou. As informações são portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

