Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Criado em 1999, o programa oportuniza a estudantes de escolas públicas e privadas do Estado a vivência do cotidiano parlamentar e da democracia representativa. (Foto: Paulo Garcia/AL-RS)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realiza nesta segunda-feira (9) a 54ª edição do Deputado Por Um Dia. Criado em 1999, o programa oportuniza a estudantes de escolas públicas e privadas do Estado a vivência do cotidiano parlamentar e da democracia representativa. Além de elaborar projetos de lei, eles fazem a defesa das propostas e votam as matérias, da mesma forma com que acontece numa sessão deliberativa do parlamento gaúcho.

As atividades iniciam às 10h30min com a cerimônia de abertura no Vestíbulo Nobre do Poder Legislativo. Às 11h30min, ocorre a reunião dos líderes dos Deputados por Um Dia, na Sala da Presidência. E às 14h, acontece o ponto alto da programação, que é a Sessão Plenária dos Estudantes, no Plenário 20 de Setembro, palco das principais decisões políticas do Rio Grande do Sul.

Sorteio

Podem participar alunos a partir do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio de escolas das redes pública e privada, que são sorteadas um ano antes. Isso porque as atividades que envolvem o programa não se restringem ao dia em que os estudantes passam no parlamento. A preparação começa antes, em suas comunidades, discutindo e analisando projetos que vão ser votados na sessão plenária. Neste ano, as escolas participantes são o Instituto Estadual de Educação Professor Isaías, de Santiago (participando pela segunda vez); Escola Municipal de Ensino Fundamental João José de Abreu, de Pelotas; Escola Estadual de Ensino Médio Ângelo Beltramin, de Pinhal; Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti, de Caxias do Sul; e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Batista, de Giruá. Cada estabelecimento de ensino participa com onze alunos, totalizando os 55 deputados para compor o plenário de votação.

Realizado pela Escola do Legislativo Romildo Bolzan, o programa é considerado exitoso. Um indicador disso é o aumento das inscrições das escolas, que cresceram 50% em 2024. “Além aproximar o parlamento da comunidade escolar, a iniciativa buscar despertar os jovens para a cidadania e fortalecer a democracia”, afirma a diretora da Escola, Gislaine Monza da Silveira, para explicar o aumento da procura.

Durante a Sessão Plenária dos Estudantes nesta segunda-feira, serão sorteadas as cinco escolas que participação da 55ª edição do Deputado por um Dia, em 2025. As informações são da Assembleia Legislativa do RS.

Assembleia Legislativa gaúcha promove nesta segunda-feira a 54ª edição do Programa Deputado Por Um Dia

