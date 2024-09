Geral Lula diz que dará prêmio a quem achar obra de Bolsonaro em Goiás

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante visita a Goiânia (GO) na última sexta-feira (6), a primeira realizada no atual mandato. Ao rebater críticas de sua ausência no Estado, Lula afirmou que a quantidade de anúncios feitos pelo governo federal não ocorreram nos quatro anos da gestão Bolsonaro.

“Estou vindo aqui pela primeira vez e tenho certeza que os anúncios que fizemos aqui em um único dia não foram feitos em quatro anos no governo passado”, disse Lula durante inauguração do 1° trecho do BRT Norte-Sul de Goiânia na sexta-feira. “Aliás, sou capaz de dar um prêmio a quem achar uma única obra feita pelo governo passado aqui no Estado de Goiás.” Reiterando às críticas à gestão passada, Lula disse que nenhum de seus ministros foi a Goiás “para passear na fazenda de ninguém nem andar de jet ski”, mas para anunciar ou inaugurar obras.

Lula também rebateu críticas em relação ao agronegócio. Segundo ele, sua relação com o setor não é por falta de dinheiro ou políticas públicas. “Talvez eu não seja tão bonito quanto eu penso que sou”, ironizou. “Mas o dado concreto é que não levo em conta sequer o resultado eleitoral.”

Goiás é um Estado com forte presença bolsonarista. O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) apoiou Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Lula, então, disse que Caiado é seu adversário “desde que ele nasceu”, mas afirmou ter relação civilizada com o gestor estadual.

Melhorias

Já em entrevista à Rádio Difusora Goiânia na sexta-feira, Lula reforçou o compromisso do governo federal em promover melhorias na qualidade de vida da população de Goiás e de todo o País.

“É com muito orgulho que eu venho inaugurar o BRT. São os primeiros 17 quilômetros. Vou inaugurar, e espero que seja resolvida a pendenga que tem da construção do segundo [trecho], que nós vamos também querer terminar. Porque obra parada custa muito caro ao povo e custa muito caro ao Estado. Ela funcionando gera emprego, e quando estiver pronta, vai significar melhoria de conforto para a sociedade de Goiânia”, salientou Lula.

O trecho a ser inaugurado contou com investimentos da União no montante de R$ 140 milhões. Com os recursos da gestão municipal, o orçamento é de R$ 321,7 milhões. A implantação do BRT Norte-Sul é considerada uma prioridade dentro do Plano Diretor de Transporte. Inicialmente, a operação começará com média de 50 mil passageiros por dia, o que equivale a 1,5 milhão por mês.

“Goiânia é uma cidade grande, com quase 1,5 milhão de habitantes, é uma cidade que precisa ter uma mobilidade muito grande para que o povo tenha mais conforto”, defendeu Lula. O presidente destacou que o Novo PAC prevê investimentos de R$ 67 bilhões em obras de infraestrutura em Goiás e na fronteira com outros Estados. Desse total, já foram executados R$ 12 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Palácio do Planalto.

