Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Natural de Porto Alegre, o advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, era casado e tinha três filhos. (Foto: Reprodução)

O advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, é uma das duas vítimas da queda do avião na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Natural de Porto Alegre, ele era casado e tinha três filhos. A aeronave de pequeno porte caiu no meio da Avenida Marquês de São Vicente, na manhã dessa sexta-feira (7). Nela ainda estava o piloto Gustavo Medeiros, que também não sobreviveu. Ambos morreram carbonizados. Outras seis pessoas que estavam na via ficaram feridas.

Amigo do advogado há 16 anos, Lucas Golbert, empresário do ramo imobiliário, contou que Carpena tinha a “energia muito alta”, que sempre colocava os amigos para cima com humor, incentivos e reflexões sobre a vida, além de ser um “super pai”.

“Era cara muito inspirador. Tinha uma energia muito alta, e incentivava todos ao seu redor”, declara Lucas Golbert. “Lutava muito por um país melhor, e queria ver o Rio Grande do Sul mais forte”, finalizou.

Carpena era sócio do escritório Carpena Advogados Associados, especializado em contencioso civil, com atuação nacional. Além de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul, ele tinha registros suplementares em outros oito Estados e no Distrito Federal.

Ele iniciou a trajetória profissional ao se graduar em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 1999. Quatro anos depois, tornou-se mestre em Direito Processual Civil pela mesma instituição.

O advogado também era professor na Faculdade de Direito da PUCRS e docente vinculado à Escola da Magistratura (Ajuris). No Instagram, Carpena postava imagens de seus voos.

Entre 2003 e 2009, presidiu a Academia Brasileira de Direito Processual Civil, consolidando sua reputação na área. À frente do escritório Carpena Advogados, participou de importantes processos de recuperação judicial, incluindo os dos grupos Paquetá e Artecola.

Recentemente, Carpena havia adquirido a aeronave modelo King Air F90, ao lado do sócio, Felipe Russowsky, na qual estava no momento do acidente fatal na Zona Oeste de São Paulo.

Márcio Carpena deixa sua namorada Francieli Pedrotti Rozales, e três filhos do casamento anterior com Letícia Bueno. Em seu perfil profissional, o advogado gaúcho dizia que era especialista em resolução de conflitos judiciais. No caso em que trabalhou ao lado de consultoria liderada pelo empresário Luiz Galeazzi, as dívidas da empresa atendida eram de R$ 638 milhões.

“Neste momento de consternação, estamos prestando todo o apoio necessário à família, aos amigos e aos sócios do escritório. Também estamos colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos”, publicou a Carpena Advogados.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul lamentou a morte do profissional. “A OAB/RS lamenta profundamente a morte do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, ocorrida na manhã da sexta-feira após a queda de um avião de pequeno porte em São Paulo. A aeronave, que pertencia ao advogado, decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, e caiu logo em seguida na avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O voo tinha como destino Porto Alegre.”

No texto, o presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, manifestou condolências aos familiares, amigos, alunos e colegas de Carpena. “Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento do louvável advogado Márcio Carpena, que desenvolveu uma grande trajetória na advocacia. Em nome da advocacia gaúcha, nossa solidariedade à família, amigos e demais colegas nesse momento de consternação”, afirmou.

O Beechcraft King Air F 90 que caiu na Barra Funda é uma aeronave da família de bimotores de pequeno/médio porte de alta performance para uso executivo. Tem motorização turboélice e cabine pressurizada com capacidade para sete passageiros em rotas domésticas. Os motores são fabricados pela Pratt & Whitney, com velocidade máxima de 490 km/h. O King Air 190 foi incluído na linha de aeronaves da norte-americana Beechcraft em 1979.

