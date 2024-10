Rio Grande do Sul Saiba quem são as nove vítimas de acidente no Paraná com van que transportava time de remo do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias na cidade Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A Prefeitura de Pelotas, no Sul do Estado, decretou na manhã desta segunda-feira (21) luto oficial de sete dias no município em razão do acidente envolvendo equipe de remo do projeto Remar Para o Futuro, uma parceria entre Prefeitura, Universidade Federal de Pelotas e clube Centro Português 1º de Dezembro.

Nove pessoas morreram. A Prefeitura vai apoiar as famílias com o translado das vítimas do acidente.

Confira a lista das vítimas divulgada pela Prefeitura:

1 – Samuel Benites Lopes, 15 anos

2 – Henri Fontoura Guimarães, 15 anos

3 – João Pedro Kerchiner, 17 anos

4 – Helen Belony, 20 anos

5 – Nicole da Cruz, 15 anos

6 – Angel Souto Vidal, 16 anos

7 – Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

8 – Oguener Tissot (coordenador), 43 anos

9 – Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

Sobrevivente: João Milgarejo, 17 anos

O acidente

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu neste domingo (20) por volta das 21h, próximo ao km 665, da rodovia BR-376.

A carreta colidiu com a traseira da van que, com o impacto, chegou a bater na traseira de um outro veículo envolvido no acidente. A PRF informou que todas as vítimas fatais estavam na van.

João Pedro Milgarejo, de 17 anos, foi resgatado com ferimentos leves e levado, junto com o motorista da carreta, para o Hospital São José, em Joinville (SC). Por volta das 7h, a PRF afirmou que um guindaste levantava a carreta com o contêiner para realizar a retirada dos corpos.

