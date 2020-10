Bem-Estar Saiba se as máscaras faciais significam o fim do batom

13 de outubro de 2020

Elemento essencial para saúde e segurança em um mundo pós-Covid, a única maneira de chamarmos a atenção para nossas bocas é com a ajuda das máscaras faciais. Com os lábios menos em evidência, estamos cada vez mais nos voltando para os olhos em busca de expressão criativa.

Mas, o que isso significa quando o assunto é batom? Seriam as máscaras responsáveis pelo fim dos lábios bold? Pedimos a seis especialistas em beleza, incluindo a diretora global de maquiagem da L’Oréal Paris Val Garland e a maquiadora da Chanel Kay Montano, suas opiniões sobre essa relação.

Nikki Wolff, maquiadora da Dior para celebridades

“Houve uma mudança na forma como as pessoas passaram a usar maquiagem, com mais foco em delineadores, por exemplo, e na aparência dramática dos olhos, mantendo a pele e os lábios mais naturais para que a maquiagem não escorra para dentro da máscara”.

“Tintas labiais e balms, como Dior Addict Lip Tattoo ou Lip Glow, são perfeitos para esse momento sob a máscara, pois ao mesmo tempo que entregam sensação de conforto, suas fórmulas cuidam de nossos lábios. Há uma tendência atual para lábios sutilmente manchados em tons naturais, e quando vemos batom sendo usado agora, ele comumente tem bordas esfumadas e texturas mate”.

“Quando pudermos deixar as máscaras de lado haverá um desejo de vestir nossos lábios em tons brilhantes, dramáticos e definidos. Estaremos todos muito animados para apostar em bocas statement, depois que nossos olhos ocuparam o centro das atenções na maquiagem por tanto tempo”.

Val Garland, diretora global da L’Oréal Paris

“Viva o batom! O poder de um bom lábio pintado à moda antiga é o que há de mais moderno em beleza para dar um boost no humor, um item obrigatório no arsenal de maquiagem de todos”.

“Para esse momento eu sugeriria usar uma tinta para lábios ou um batom com acabamento fosco. Esta textura significa que a cor dos lábios será resistente à transferência nas máscaras e não pede por manutenção”.

“Quando nos livrarmos das máscaras quero estar vestida para impressionar. A revelação de um lábio poderoso e beijável versus lábio nu é uma declaração poderosa e empoderadora. Nestes tempos, mais do que nunca, o lábio power veio para ficar”.

Inge Grognard, maquiadora para Balenciaga

“Não acho que será o fim do batom. Ele vai voltar e ainda há lugares onde você pode tirar a máscara, como quando você come ou toma uma bebida ou em uma teleconferência. Isso me faz pensar em [algumas] mulheres em países árabes que usam véu mas não deixam de usar batom todos os dias”.

“Uma dica para fixar o batom sob a máscara é beijar um lenço de papel depois de passar a primeira camada de cor e, em seguida, aplicar um pouco de pó translúcido por cima”.

Alexx Mayo, maquiador oficial da Lizzo e Tinashe

“As máscaras não combinam muito com as rotinas diárias de beleza que tínhamos antes. Podemos brincar com os olhos, aguçar as sobrancelhas, mas e os lábios perfeitos? Usar o seu tom de batom favorito não é proibido, precisamos apenas fazer um ajuste”.

“Você usa batom para se sentir forte, para se sentir completo e, embora sua boca tenha que ser coberta quando estiver em um lugar público, isso não muda a maneira como usar batom faz você se sentir. Opte por versões líquidas de longa duração ou torne o batom à prova de transferência tirando o excesso e selando com pó translúcido”.

“Aplicar cor nos lábios tem um efeito psicológico e, para aquelas reuniões de trabalho, almoços com distanciamento social e as chamadas tão importantes do Zoom, o batom continua sendo seu melhor amigo”.

Lucy Bridge, maquiadora para Vivienne Westwood e Charles Jeffrey

“Lábios marcantes não deveriam ficar em segundo plano só porque agora temos que usar máscaras – o batom ainda pode ser usado para ocasiões como quando você sai para jantar ou até mesmo apenas para ficar em casa”.

“O batom pode fazer você se sentir mais confiante instantaneamente. Seria uma pena perder este elemento-chave da nossa rotina de maquiagem agora, justamente quando precisamos de mais confiança em nossas vidas”.

