O exercício físico deve ser feito com máscara ou sem máscara? O cardiologista e médico do esporte Fabricio Braga, da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) e diretor do Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde São José, é claro em sua resposta: com máscara, para minimizar os riscos de transmissão e contágio pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A partir daí, Fabricio Braga esclareceu alguns pontos. Entre eles, explica que a necessidade de um treinamento ventilatório para praticar atividades físicas de máscara pode render frutos no futuro. Ou seja, o desempenho nesse momento pode cair, mas após a pandemia, quando a máscara não for mais necessária, haverá um benefício devido ao aumento da amplitude respiratória, para quem investir nesse tipo de treinamento.

Entre os pontos destacados pelo médico estão:

1-Máscaras são necessárias na atividade física ao ar livre e, principalmente, em academias, para evitar contágio enquanto não houver vacina ou tratamento para a Covid-19, e devem ser trocadas quando umedecerem em função do suor e da respiração.

2-O uso de máscaras no esporte não oferece risco para a saúde.

3-Há um maior esforço respiratório devido a uma redução da frequência respiratória quando se começa a respirar mais rapidamente, o que leva a cansaço mais rápido e a uma queda de desempenho durante o exercício com uso de máscara.

4-Por outro lado, esse maior esforço nesse momento pode levar a uma melhora da performance no futuro, quando as máscaras não forem necessárias, se houver um necessário treinamento ventilatório para se buscar uma respiração mais lenta e profunda. “Já há evidências de que o treinamento respiratório ajuda na performance. Então se a gente aproveitar esse treinamento da máscara, vai colher esse benefício lá na frente”, afirma o médico.

5-Não se deve usar máscaras hospitalares como a N95 na prática de exercícios. Os modelos mais adequados são os de algodão duplo, os de TNT (embora gerem mais calor e suor) e máscaras já dedicadas à prática esportiva, com duas camadas de tecido e um filtro no meio.

