Tecnologia Saiba se o Galaxy Tab S8 pode substituir bem um computador

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tablets estão cada vez mais perto de computadores portáteis. (Foto: Ivo Meneghel Jr/Canaltech)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tablets estão cada vez mais perto de computadores portáteis do que de smartphones. O formato híbrido ainda permite utilizá-los como uma espécie de “celular gigante”, mas as funcionalidades, em alguns casos, puxam mais para uma performance como laptop do que como telefone.

A linha Galaxy Tab S8 é uma das que oferecem isso e, devido ao processador de alto desempenho, é possível realizar praticamente qualquer tarefa e o tablet não terá dificuldades — seja para jogos, redes sociais ou até mesmo produtividade.

Mas, com isso, surge a dúvida: será que dá para usar um Galaxy Tab S8 para trabalhar? Eu recebi um Galaxy Tab S8 Ultra — o modelo mais avançado da série — junto ao teclado Samsung Book Cover, criado especialmente para o tablet, e fiz do conjunto o meu “notebook” principal para trabalho nos últimos dias. Agora, eu conto o resultado para você.

Setup de trabalho

Apesar de ter usado o teclado próprio para o Galaxy Tab S8 Ultra, é possível conectar praticamente qualquer periférico Bluetooth ou sem fio no aparelho, inclusive mouse. Aqui, além do teclado original, eu usei um mouse Bluetooth da Logitech e também alternei com um sem fio da mesma marca, mas que usa um adaptador USB.

Dessa forma, você pode montar o seu conjunto de trabalho da forma que preferir, desde que seja compatível com as conexões disponíveis no tablet.

Sobre o Galaxy Book Cover Keyboard, é importante destacar que ele também tem um trackpad, então se você estiver acostumado com a navegação por esse tipo de acessório, dá para dispensar o uso de um mouse dedicado. Para o teste, deixe o mouse de lado por algumas horas, e a usabilidade do trackpad se mostrou ótima: bastante fluida e ágil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-se-o-galaxy-tab-s8-pode-substituir-bem-um-computador/

Saiba se o Galaxy Tab S8 pode substituir bem um computador